Friedrichshafen Christen und Wagner als Klavierduo im Kiesel

Die Konzertreihe \"Earthquake\" wartete zum zehnjährgen Bestehen des \"Kiesels\" mit gleich zwei jungen Pianisten auf. Zum Abschluss spielten sie gemeinsam das eigens komponierte \"Kiesel-Rondo\" ihres Lehrers Franz Hummel

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Ein „Earthquake Special“ gab es zum zehnjährigen Bestehen der Klavierrecital-Reihe im Kiesel am Sonntagmorgen. Mit Alexander M. Wagner und Yojo Christen hatte Winfried Neumann gleich zwei junge Künstler eingeladen, deren erfolgreichen Werdegang bei Konzerten in Friedrichshafen vom Stammpublikum in den vergangenen Jahren verfolgt werden konnte.

Alexander M. Wagner, Jahrgang 1995 und mit 14 Jahren zum ersten Mal im Kiesel aufgetreten, hatte sich mit der Klaviersonate c-Moll KV 457 von Wolfgang Amadeus Mozart ein Prüfstück der Interpretation für aufstrebende Solisten herausgesucht. Die exzentrische Dualität zwischen energischen Ausbrüchen und empfindsamer Zartheit, die bereits im Hauptthema angelegt ist, hatte Wagner im ersten Satz mitreißend herausgearbeitet. Nach den zierlichen, intensiv ausgespielten Verzierungen, überzeugte der Charakterwechsel zum ernsten Mittelteil im zweiten Satz. Mit voller Kraft, wohlgesetzten Pausen, kehrte die düstere Stimmung des Anfangssatzes im Finale wieder zurück. Auch in den beiden fragmentarischen Sätzen der Sonate „1.X.1905“ von Leos Janácek, glänzte der junge Solist mit äußerst sensibler und differenzierter Gestaltung. In der Gedenkmusik für einen tschechischen Patrioten, der bei einem Protestmarsch ums Leben kam, spiegelte die erzeugte meditative Atmosphäre den traurigen Seelenzustand des Komponisten.

Arbeit auch als Komponisten

Beide Künstler arbeiten neben ihrer Solistenlaufbahn schon sehr erfolgreich als Komponisten mit mehreren Veröffentlichungen. Zwar mit keiner Eigenkomposition, aber mit der eigenen Klavierfassung der „Rhapsody in Blue“ von George Gershwin stellte sich Yojo Christen publikumswirksam vor. Geboren 1996 und im Alter von zwölf Jahren im Kiesel zu hören, begeisterte sein raumgreifender, orchestraler Klang, die Spielfreude in den jazzigen Abschnitten, die natürliche Polyrhythmik, die knackigen Oktavdurchgänge über die ganze Tastatur bis zu satten Bass-Tönen. Ebenso überzeugend die eingewobenen, agogisch ausgespielten lyrischen Themen mit jeweils traumhaften Übergängen im perfekten Arrangement.

Mit einer Klangexplosion begann das Scherzo Nr. 1 h-Moll von Frédéric Chopin. Zielgerichtet folgten die wilden Achtelfiguren über Synkopen der linken Hand in virtuosem Tastenzauber. Sehr stimmungsvoll, in leicht wiegendem Rhythmus und fein abgestimmtem Satz mit dem Daumen der rechten Hand die Melodie des polnischen Weihnachtsliedes im Mittelteil. Nach nochmaliger Steigerung in der Reprise führte Wagner im dreifachen Forte mit rasendem Tempo zum Schlusspunkt.

Für die Zugabe hatte der Komponist und Klavierpädagoge Franz Hummel extra ein Werk für seine „Ehemaligen“ komponiert: „Kiesel-Rondo“. Die humorvolle Zusammenstellung mit Zitaten von Beethoven, Tschaikowsky, Mozart präsentierten die beiden Pianisten zur großen Freude des anwesenden Komponisten und des Publikums im Friedrichshafener Kiesel.