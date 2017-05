Friedrichshafen Chor "belle voci" feiert zehnten Geburtstag

Der Klufterner Frauenchor "belle voci" gab am Samstag ein mitreißenes Geburtstagskonzert vor großem Publikum. Als besonderer Gratulant wirkte der Männerchor Friedrichshafen-Fischbach mit.

Zum Geburtstagskonzert am Samstagabend im Bürgerhaus Kluftern präsentierten sich die stimmhaften Damen des Frauenchores "belle voci" gemeinsam und im Wechsel mit den Herren des Männerchors Friedrichshafen- Fischbach. Rund 280 Eintrittskarten waren im Vorverkauf und an der Abendkasse an den Mann und die Frau gegangen. Die Veranstalterinnen hatten alle Hände voll zu tun, um dem Ansturm Herr zu werden und allen Gästen die Plätze zuzuweisen. Als es dann musikalisch losging, schritten die 30 Sängerinnen und 42 Sänger "Si ma ma kaa" singend von hinten durch den Saal nach vorne und nahmen auf der Bühne Aufstellung. Einen beindruckenden, harmonischen Anblick boten die schwarz gekleideten Chormitglieder, die ihrem Outfit seitens der Männer mit silberfarbenen Fliegen und weinroten Dinnerjackets gemeinschaftliche Eleganz gaben, was von den Frauen mit duftig zarten Schals in allen rosé- bis fliederfarbenen Pastelltönen akzentuiert wurde.

Passend zu dieser äußerlichen Stimmigkeit beeindruckten sie ihr Publikum mit ebensolcher Stimmlichkeit. Tanja Merkle, die erste Vorsitzende des Frauenchores, nannte den Anlass des Konzertes, nämlich den zehnten Geburtstag des Chores und das Einjährige als eigenständiger Verein, "quasi einen Kindergeburtstag", zu dem sie den 85-jährigen Männerchor Friedrichshafen-Fischbach eingeladen hatten. Oberbürgermeister Andreas Brand und seine Gattin Wilma begrüßte sie mit der charmanten Offerte, sie gerne zu den Fans des Chores zu zählen. Bernhard Schäuble, Vizepräsident des Bodensee-Hegau-Chorverbandes, hob die besondere Leistung der Frauen hervor, innerhalb kürzester Zeit und "in einer bemerkenswerten Gründungsversammlung" ihren Chor auf eigene Füße gestellt zu haben. "Bleiben Sie fröhlich", wandte er sich an Tanja Merkle und die "belle voci".

Gemeinsam mit ihrem musikalischen Leiter István Boldizsár sorgten sie für ein abwechslungsreiches Repertoire, das von einer vielfältigen Liedauswahl des Männerchores unter der bewährten Leitung von Erich Hörmann ergänzt wurde. "Hin und weg – einmal um die Welt" lautete das Motto, das sie im Wechsel und gemeinsam zum Klingen brachten. Die Männer starteten mit traditionellen afrikanischen Stücken, entführten in die Südsee zum "Island in the sun" und spazierten mit ihren Zuhörern im Walzertakt "Sonntags im Park". Aus den Weiten der Bergwelt erklangen Benia calastoria und ganz anders, aber ebenso alpin beheimatet "weit weit weg". "Ich war noch niemals in New York" sangen sie voller Elan, den beiden Damen "Mama Loo" und "Espagnola" huldigten sie mit Verve.

Die Frauen begannen ebenfalls afrikanisch, dann besangen sie Mutter Erde und ihre Bedeutung für alles Leben mit dem indianischen Song "The river is flowing". Weiter reisten sie in die Taiga und ein bisschen nach Italien, gegen die Langeweile zum Shopping in die Downtown, Barbara Ann im Schlepptau. Dem südamerikanischen Kinderlied "un poquito cantas" folgte ein traditioneller Maori-Song und zum Abschluss sangen sie gemeinsam mit den Männern "The winner takes it all" sowie "Dancing Queen". In der Polyphonie des Chores trägt jede einzelne Stimme zum Wohlklang bei, meist jedoch ohne herauszuragen. Die Wirkung der Gruppe beruht auf dem Zusammenspiel, was den beiden Chören sowohl getrennt als auch vereint ausgezeichnet gelang.

Den Mut, den Schutz der Gruppe zu verlassen und als Quartett aufzutreten, bewiesen Bettina Gemar, Elisabeth Häberle, Tanja Merkle und Marina Wurst. Selbstbewusst gaben sie griechischen Liedern ihre Stimmen und leiteten schließlich über zum Finale beider Chöre mit Abba-Songs. Keine Frage, das Konzert war ein voller Erfolg, zu dem nicht unwesentlich die Virtuosität des Pianisten Jürgen Jakob beitrug, dessen Begleitung am Sauter-Flügel sowohl von den Sängern und Sängerinnen als auch vom Auditorium mit großem Applaus gewürdigt wurde. Als Zugabe wiederholten sie im gemischten Chor "The lion sleeps tonight" und brachten zur Freude des Publikums nochmals Urwaldstimmung auf die Klufterner Bühne. "Ihr Applaus ist uns Ansporn", bedankte sich Tanja Merkle und schloss mit dem Versprechen: "Sie werden von uns hören."