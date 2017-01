Im September stehen Konzerte mit Melodien aus Film, Musical und Oper bevor. Wer gerne mitsingen will, kann sich anmelden.

Der Chor „Klangvoll“ der Chorgemeinschaft Liederkranz Ailingen e.V. plant für September 2017 zwei Konzerte, unter dem Motto „Beliebte Melodien aus Film, Musical und Oper“. Die Konzerte werden zusammen mit dem gemischten Chor Zogenweiler und einem weiteren Chor von Chorleiterin Olga Tissen aufgeführt. Die Termine sind am Samstag, 23. September in der Festhalle Horgenzell und am Samstag, 30. September im Gemeindesaal Friedrichshafen-Berg.

Einstudiert und aufgeführt werden unter anderem die Lieder „My heart will go on“, „Entertain-Rag“, „Exodus“, „True Love“, „Ich hätt’ getanzt heut Nacht“, „Kann es wirklich Liebe sein“, „Can can“, Chor der Landleute“, Melodien aus „Nabucco“ und weitere.

„Klangvoll“ heißt zu diesem Projekt alle willkommen, die Freude an schönem und vollem Chorklang haben. Die Proben finden immer donnerstags um 20 Uhr im Musikraum der Grundschule Ailingen statt. Das Projekt startet am 19. Januar, die Kosten betragen 30 Euro.

Informationen im Internet gibt es unter www.liederkranz-ailingen.jimdo.com