vor 1 Stunde SK Friedrichshafen Chlordämpfe: Polizei und fast 30 Feuerwehrkräfte im Einsatz

Wegen eines Unfalls mit Chlor sind die Polizei und die Feuerwehr am Freitagnachmittag in die Friedrichshafener Straße Am Seewald gerufen worden. Ein Mann und eine Frau klagten über Reizhusten und wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.