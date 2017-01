Friedrichshafen Chinesisches Neujahrsfest: Drachentanz im Fallenbrunnen

Chinesen und Deutsche feiern gemeinsam das chinesische Neujahrsfest in Friedrichshafen. Auf das Jahr des Affen folgt das Jahr des Hahns, das zuletzt 1981, 1993 und 2005 war.

Während sich das rotgoldene Fabelwesen über die Bühne schlängelt, klappt der Kiefer seines reich geschmückten Kopfs auf und zu. Er folgt einem Mädchen, das eine Kugel mit Fransen schwenkt, hinter ihnen wehen rote Bänder. Jugendliche aus Wangen führen einen Drachentanz auf, mit dem das Jahresmonster vertrieben werden soll. "Heute fängt das Jahr des Hahns an", sagt Langqiu Zhong, die das Fest im Kulturhaus Casino im Fallenbrunnen mit organisiert hat. Sie erzählt, dass in China dieses Fest mit Familie und Freunden gefeiert wird. "Wir leben hier, hier ist unsere Heimat. Und wir feiern nicht allein, sondern mit unseren Lieben und Freunden." Sie freue sich besonders, dass viele deutsche Freunde gekommen seien, um die festliche Freude zu teilen und die chinesische Kultur kennenzulernen.

Was es mit den Tierkreiszeichen auf sich hat, erklären Kathrin Fischer und Xuhua Sheng-Jötten: "Es gibt zwölf Tierkreiszeichen, immer schwingt ein Tier für zwölf Monate das Zepter", sagt Fischer. Die Eigenschaften, die den im Zeichen des Hahns Geborenen zugeschrieben werden, gelten auch für das Jahr: "Der Hahn steht an der zehnten Stelle. Er ist achtsam und fleißig, Einfallsreichtum, Mut, Talent und Selbstbewusstsein kennzeichnen ihn", sagt Sheng-Jötten. Allerdings sei er eitel und prahlerisch. Die letzten Hahnenjahre waren 1981, 1993 und 2005.

Am Anfang der Reihe steht die Maus – warum, das erzählt ein Theaterstück von Kindern: Als Buddha die Tierkreiszeichen festlegte, kam die Maus zu spät, überredete aber den Büffel, sie zu tragen. So erschien sie als größtes Tier und wurde Nummer eins. Nebenher erklären die Kinder, warum Katzen Mäuse jagen: Die Maus hatte die Katze nicht geweckt, sodass diese die Audienz verschlief.

Besonderen Raum nimmt im Kulturprogramm des Abends die Musik ein: Shi Li stellt die Guzheng vor, die chinesische Zither: die Saiten spannen sich auf vielen Stegen über einen hölzernen Resonanzboden. Sie werden mit an den Fingern befestigten Plättchen gezupft. Shi Li entlockt diesem Instrument Klänge fremdartig-eleganter Schönheit, mal zart, mal kraftvoll. Mit hinreißendem Charme und ausdrucksvoller Stimme singt Chin-Lin Lu-Rauscher Volkslieder. So ungewohnt die Melodien sind, so vertraut sind die Themen: "Die schöne Zeit der Jugend" schwingt zwischen Jubel und Melancholie, andere besingen die Liebe mit universal verständlicher Sehnsucht. Die chinesische Fiddel heißt Erhu, hat zwei Saiten und wird zum Spielen auf den Schoß gesetzt. "Kampfpferd galoppiert" nennt sich das erste Stück – in aberwitzigem Tempo lässt Cen Chen Bogen und Finger über die Saiten rasen und tatsächlich klingt es manchmal auf wie ein Wiehern oder Galoppieren. Die Erhu kann aber auch getragene Melodien singen, sachte vibrieren oder wie eine Gitarre gezupft werden.

Chinesische Kampfkunst beginnt mit einer intensiven Besinnung auf sich selbst und erfordert zunächst tiefe Entspannung und die Erkundung des eigenen Körpers. Annemarie Leippert und Harald Grimme lernen seit Jahren "Taijiquan" und zeigen, wie aus langsam fließenden Bewegungen lidschlagschnelle Fußtritte werden. In einem Quiz dürfen die Gäste ihr Wissen nicht nur zum chinesischen Neujahrsfest unter Beweis stellen. Drei deutsch-chinesische Teams müssen Fragen beantworten wie "Was bestimmt die Schalenfarbe des Hühnereis?" Es ist die Farbe der Ohrläppchen, antwortet immerhin ein Team richtig. Dass die Garzeit fünffach duftender Hühnerfüße doppelt so lange ist wie die eines bayerischen Wiesnhendls, erriet niemand.

Tierkreiszeichen

Das traditionelle chinesische Neujahrsfest wird am zweiten Neumond nach der Wintersonnenwende gefeiert, zwischen dem 21. Januar und dem 21. Februar. Mit ihm verbunden ist der Wechsel zwischen den zwölf Tierkreiszeichen. In diesem Jahr folgte auf das Jahr des Affen am 28. Januar das Jahr des Hahns. In China und verwandten Kulturen ist das Neujahrsfest das wichtigste Familienfest. Auch weit voneinander entfernte Großfamilien versuchen, miteinander zu feiern, und unternehmen lange Reisen. (cor)