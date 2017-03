Friedrichshafen "Carmina Burana" ist in der heißen Phase

Das Projekt von Musiktheater und Stadtorchester hat seine erste gemeinsame Probe hinter sich. Im GZG-Foyer wuchsen Chor und Instrumentalisten klangmächtig zusammen. Die Premiere ist am 25. März im GZH.

Das Foyer des Graf-Zeppelin-Gymnasiums bebte am Wochenende unter einem riesigen Klangkörper aus fast 130 Chorsängern und -sängerinnen sowie einem ungewöhnlich großen Aufgebot an Blechinstrumenten und Schlaginstrumenten – unter anderem sechs Flöten, drei Oboen, vier Fagotte, elf Klarinetten, sechs Saxophone, acht Hörner, drei Trompeten, drei Posaunen, fünf Pauken, um nur einige zu nennen. Das international bekannte und populäre Chorwerk "Carmina Burana" von Carl Orff, das am 25. und 26. März im Graf-Zeppelin-Haus aufgeführt wird, befindet sich in seiner letzten heißen Probenphase. Am Wochenende fand das erste Zusammenspiel des Stadtorchesters mit den Chören des Musiktheaters Friedrichshafen und den Chören St. Columban statt.

Pietro Sarno, musikalischer Leiter und Herr über die Instrumentierung sowie Marita Hasenmüller, musikalische Leiterin und Herrin über rund 130 Stimmen, wechseln sich auch bei den Proben im Gesamt-Dirigat ab. Diese erste gemeinsame Probe dokumentiert hörbar und sichtbar, dass die Kooperation hervorragend gelingt. Viel Arbeit steckt da drin, und auch bei dieser Probe wird hart an der Perfektionierung gearbeitet, wird wiederholt, was nicht zur Zufriedenheit der beiden musikalischen Leiter ausfällt. Bemerkenswert ist es schon, wie Musiker und Chor sich aufeinander abstimmen.

Die szenische Inszenierung zeigt den Chor in mittelalterlichem Gewand, lässt mittelalterliche Bürger herummarschieren und Kinder in buntem Reigen tanzen.

Für das Publikum wird ein Fest der Sinne daraus: Musik, die mit viel Trommelwirbel, Trompetenklängen und einem gewaltigen Chor die Ohren berauscht und Szenen, die dem Inhalt der Lieder mit Tanz und Spiel Ausdruck verleihen.

Vor der "Carmina" kommt das Publikum in den Genuss der "Wolkenstein-Lieder" von Rolf Rudin, die das Stadtorchester mit Gesangssolisten aufführt.

Aufführungen sind am Samstag, 25. März, um 19.30 Uhr sowie am Sonntag, 26. März, um 17 Uhr, jeweils im GZH. Karten gibt es im GZH unter Telefon 0 75 41/28 84 44.