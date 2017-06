Friedrichshafen Camping-Plätze am Bodensee im SÜDKURIER-Check

Wir haben fünf Plätze in und um Friedrichshafen untersucht. Und können alle für einen entspannten Urlaub empfehlen.

Friedrichshafen – Campingplätze gibt es in den verschiedensten Variationen: Von der einfachen Wiese bis hin zur hochmodernen Anlage mit Strom-/Wasserversorgung und Wlan-Anschluss bleiben meist keine Wünsche offen. Auch die Betreiber der fünf Campinganlagen in Friedrichshafen und der näheren Umgebung versuchen, ihren Gästen den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten. Dabei ist die Ausstattung für viele Gäste nicht das ausschlaggebende Kriterium für die Auswahl eines Campingplatzes: "Unsere Gäste nutzen die Anlage nur als Übernachtungsmöglichkeit und unternehmen dann von hier ihre Urlaubsausflüge", erklärt Markus Fricke, Leiter des Campingplatzes CAP Rotach. Viel wichtiger sei die Umgebung und die Lage eines Platzes. Das bestätigt auch Franz Schlichte, Platzbetreiber des Campingplatzes in Fischbach: "Die Leute erwarten kein großes Animationsprogramm, sondern wollen ihre Ferien genießen und selbst gestalten." Das große Problem des Platzes in Fischbach sei das "Lärmhandicap" durch die angrenzende Bundesstraße 31: "Wenn wir fast ausgebucht sind und nur noch Standplätze in Straßennähe anbieten können, überlegt sich der Gast genau, ob er die Stellfläche nimmt oder sein Glück woanders versucht", erklärt Schlichte. In den vergangenen Jahren wurde in Fischbach in größere Stellflächen investiert, wodurch die Anzahl der Gesamtstellflächen auf 120 gesunken sei.

Nach den Wintermonaten werden die Campingplätze für die kommende Saison vorbereitet. Neben der Optik und Sauberkeit der Plätze hat besonders die Platzsicherheit oberste Priorität: "Die Stellplätze befinden sich unter großen Bäumen mit schweren Ästen. Die dürfen natürlich nicht auf die Urlauber oder ihre Fahrzeuge und Zelte fallen", erklärt Schlichte. Doch generell sei die Anlage immer betriebsbereit für Touristen. "Camping hat sehr viel mit Spontanität zu tun", erklärt Schlichte. Bei dauerhaft schönem Wetter würden wesentlich mehr Touristen mit ihren Wohnmobilen die Campingplätze ansteuern. Daher seien genügend Stellflächen dringend notwendig. Auch Markus Fricke ist auf spontane Gäste eingestellt: "Jeder soll die Chance auf einen Campingurlaub bekommen, aber durch das trübe Wetter über Pfingsten bleiben die Gäste leider eher noch weg." Camping sei eben sehr wetterabhängig.

Generell werden die Plätze rund um Friedrichshafen von den Urlaubern sehr positiv bewertet. Die Nähe zum Bodensee ist dabei nicht für alle Urlauber ausschlaggebend. So schätzen manche Gäste den Komfort und die Sauberkeit einer Anlage mehr als die Nähe zum See. Alle getesteten Campinganlagen verfügen über Stellflächen für Wohnwagen, Camping-Busse oder Zelte. Das Gesamtpaket und die Infrastruktur sollten möglichst alle Ansprüche der Touristen erfüllen. Für die Auswahl entscheidend sind offensichtlich besonders Kriterien wie die Lage, Größe und die Sanitäranlagen. Das Angebot an geeigneten Stellflächen für große Campingfahrzeuge sollte ebenfalls gegeben sein. Doch auch entsprechende Freizeitaktivitäten und familienfreundliche Angebote dürfen für einen abgerundeten Urlaub in der Regel nicht fehlen.

Für den SÜDKURIER-Check vergleichen wir die Plätze nach ihrem Zustand, ihrer Größe und ihrem Preis. Um die einzelnen Plätze besser vergleichen zu können, sind auch Faktoren wie das jeweilige Besucherangebot, die Öffnungszeiten und die Stimmung für unseren Test ausschlaggebend. Für einen erholsamen Urlaub in der Region sind alle der getesteten Anlagen empfehlenswert. Daher dient unser Test als Vergleich, welche Campinganlagen welchen Bedürfnissen der Urlauber gerecht werden.

Camping in Deutschland

Seinen Ursprung hat Camping in den 20er Jahren. Mit dem Aufschwung nach dem Zweiten Weltkrieg konnte sich endlich auch der Normalverdiener Urlaub leisten. Heute ist Camping keine Frage des Geldes mehr, sondern eine Lebenseinstellung. An der Grundidee jedoch hat sich nicht viel geändert: Erholung und Urlaub in der freien Natur an den verschiedensten Plätzen der Welt.

Besonders lieben die Deutschen aber ihre Campingfahrzeuge. Seit den 50er Jahren hat sich der VW Bulli zu einem echten Kultfahrzeug entwickelt und zaubert den Menschen bis heute ein Lächeln ins Gesicht. War Urlaub mit dem eigenen Bus für viele Menschen damals finanziell nicht möglich, verreisen heute immer mehr Bürger mit dem eigenen Wohnmobil, um möglichst großen Komfort zu haben. Die Nachfrage an Reisemobilen ist in den vergangenen Jahren enorm gestiegen. Laut Kraftfahrtbundesamt Flensburg wurden im vergangenen Jahr mehr als 35 000 Reisemobile in Deutschland neu zugelassen.

Friedrichshafen

Seit dem Tiefpunkt im Jahr 2009 hat sich der Reisemobilmarkt in Deutschland zulassungsmäßig verdoppelt. Insgesamt sind mehr als 450 000 Wohnmobile auf unseren Straßen zugelassen. (lsc)



Zustand: Die gepflegte Anlage liegt direkt am See und relativ nahe zur Häfler Innenstadt.

Größe: Das Areal bietet genügend Stellflächen für Zelte und Wohnwagen.

Preise: 8 Euro für Erwachsene, Platzgebühren zwischen 4,50 – 9 Euro

Öffnungszeiten: März – November

Stimmung: Der Campingplatz wird von den Gästen aufgrund seiner Sauberkeit gerne besucht und verspricht Urlaubsstimmung mit allem erdenklichen Komfort.

Besucherangebot: Der Platz verfügt über Sanitäranlagen mit Duschen, einem Restaurant und Kochmöglichkeiten. Zusätzlich wird Urlaubern ein Fahrrad- und Bootsverleih sowie ein Kinderspielplatz geboten.

Fazit: Für abwechslungsreiche Ferien sehr empfehlenswert



Fischbach



Zustand: Top gepflegte Campinganlage im Grünen direkt am Bodensee

Größe: 120 Standplätze, Zelte und Wohnmobile

Preise: 7 Euro für Erwachsene, Stellplatz zwischen 9 – 12 Euro

Öffnungszeiten: Von April bis Oktober

Stimmung: Der Campingplatz ermöglicht Erholung in der Natur und beste Ferienstimmung. Durch ihre Ausstattung ermöglicht die familienfreundliche Anlage tolle Urlaubstage.

Besucherangebote: Die moderne Anlage ist ausgestattet mit einem Restaurant und separaten Waschräumen. Zusätzlich können sich Besucher auf einen Sandstrand, eine Liegewiese und einen Kinderspielplatz freuen.

Fazit: Platz mit toller Ausstattung, jedoch ist die Innenstadt nicht fußläufig erreichbar.



Markdorf

Zustand: Sehr gepflegte und saubere Anlage

Größe: Die Anlage verfügt über 360 Stellplätze.

Preise: 9 Euro für Erwachsene, Stellplatz zwischen 10 – 23,50 Euro

Öffnungszeiten: Ganzjährig geöffnet

Stimmung: Der Platz wird von den Gästen für seine Sauberkeit und familienfreundlichen Angeboten geschätzt und gerne angesteuert.

Besucherangebote: Der Platz verfügt über ein Restaurant, separate Waschräume und bietet von Sport bis hin zu Spielplätzen ein großes Ferienangebot für die ganze Familie. Durch Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe werden alle Urlaubsansprüche befriedigt.

Fazit: Auch dieser Campingplatz im Hinterland erfüllt alle Urlaubswünsche.



Immenstaad



Zustand: Große, gepflegte Anlage am Bodensee.

Größe: 300 Stellflächen für Zelte und Wohnwagen

Preise: 6,50 Euro für Erwachsene, Stellplatz zwischen 4,50 – 8,50 Euro

Öffnungszeiten: März – Oktober

Stimmung: Der Platz bietet zahlreiche Urlaubs- und Verpflegungsangebote. Durch die Ausstattung wird er von Urlaubern gerne angesteuert und bietet genügend Stellflächen.

Besucherangebot: Der familienfreundliche Platz ist blickdicht vor unerwünschten Zaungästen angelegt und bietet neben einer Tennisanlage auch ein Restaurant. Die Stellflächen bieten genügend Platz für große Reisemobile.

Fazit: Der Campingplatz bietet seinen Urlaubern tollen Komfort, kann aber besonders zur Ferienzeit sehr ausgelastet sein.



Oberteuringen



Zustand: Einladendes Freigelände neben einem Bauernhof

Größe: 45 großzügig angelegte Stellplätze, geügend Platz für große Campingmobile

Preise: 7 Euro für Erwachsene, Stellplatz zwischen 2 – 8 Euro

Öffnungszeiten: April bis September

Stimmung: Der Campingplatz versprüht Ferienidylle und verspricht seinen Gästen erholsame Ferien auf dem Land.

Besucherangebot: Der familienfreundliche Platz verfügt über alles, was das Camperherz begehrt und ermöglicht abwechslungsreiche Ferien. Neben einem Sport- und Kinderangebot bietet der Platz eine gute Verkehrsanbindung und Einkaufsmöglichkeiten.

Fazit: Der im Bodensee-Hinterland gelegene Ferienhof ist für Familien besonders empfehlenswert.