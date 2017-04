Friedrichshafen CDU-Ortsverband Friedrichshafen wählt mit Yvonne Eberhard erstmals Frau an die Spitze

Die 36-jährige Yvonne Eberhard ist neue Vorsitzende des CDU-Ortverbands Friedrichshafen. Die Mitglieder sprachen ihr in der Hauptversammlung einstimmig ihr Vertrauen aus. Manuel Plösser stand nach vier Jahren nicht mehr zur Wahl. Er ist gleichzeitig Stadtverbandsvorsitzender der CDU in Friedrichshafen und wollte die Zahl seiner Ämter reduzieren. Daher zog er sich in die zweite Reihe zurück und wurde zu einem von zwei Stellvertretern von Yvonne Eberhard gewählt.

Mit einem neuen Vorstand geht der CDU-Ortsverband Friedrichshafen in das Wahljahr und kann mit einem Novum aufwarten: Erstmals steht mit Yvonne Eberhard eine Frau an der Spitze. Sie löste Manuel Plösser ab, der als gleichzeitiger Stadtverbandsvorsitzender die Zahl seiner Ämter reduzieren möchte. Das ist ein Ergebnis von Neuwahlen bei der Hauptversammlung am Dienstagabend in Fischbach.

Er wolle sich beim Ortsverband in die zweite Reihe zurückziehen, begründete der scheidende Vorsitzende seinen Entschluss, nach vier Jahren sein Amt aufzugeben. Er betonte, er sei "in keinster Weise mit dem CDU-Ortsverband verdrossen". Er begrüßte die Kandidatur von Yvonne Eberhard. Es sei "ein absoluter Glücksfall, dass eine junge Frau sagt: Ich traue mir das zu!" Yvonne Eberhard selbst erklärte, sie sei zwar erst seit wenigen Jahren Mitglied der CDU, aber: "Seit ich da bin, bin ich auch sehr aktiv!" Yvonne Eberhard wurde einstimmig als Vorsitzende gewählt, Manuel Plösser und Beate Künzer wurden zu ihren Stellvertretern bestimmt. Zu weiteren Vorstandsmitgliedern wurden gewählt: Schatzmeister Bernd Fuchs, Geschäftsführer Eduard Hager, Schriftführer David Bercher sowie die Beisitzer Ömer Alemdaroglu, Andreas Bemerl, Achim Brotzer, Ursel Klink-Eberhard, Norbert Fröhlich, Andreas Link und Stanley Smolka. In ihrer ersten Ansprache als Vorsitzende verkündete Yvonne Eberhard vor allem Kontinuität: Sie werde die Arbeit ihrer Vorgänger fortsetzen.

Auch programmatisch ließ sich der scheidende Vorsitzende in seinem letzten Jahresbericht vor gut 30 Teilnehmern aus, ohne allerdings ins Detail zu gehen. Die lokalen Themen Asyl, Bodenseefischerei, Wohnraumbeschaffung und die neue Gästekarte Echt-Bodensee-Card würden die CDU auch in diesem Jahr beschäftigen – nebst der Bundestagswahl im September. So stelle sich aktuell die Frage, wo Asylbewerber untergebracht werden könnten. Wie könnte in Friedrichshafen bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden? Plösser warb an der Stelle auch für die Echt-Bodensee-Card als ein Mittel, im Wettbewerb mit gut aufgestellten Touristengebieten in Deutschland mit zu halten. "Diese Karte ist es wert, dass man sie unterstützt." Auch Friedrichshafen sollte diese Karte als größte Stadt am See einführen.

Landrat Lothar Wölfle blickte voraus: "Die Verkehrsinfrastruktur ist und bleibt das Topthema in der Kreispolitik." Dabei bezog er sowohl den Straßenbau als auch die Modernisierung der Bodenseegürtelbahn mit ein. Er freue sich, dass das Land nun Mittel für den Neubau der B 31 bei Hagnau freigegeben habe, aber bis zur Umsetzung werde noch viel Wasser durch den Bodensee fließen. Der stellvertretende CDU-Kreisvorsitzende Volker Mayer-Lay erklärte mit Blick auf die Bundestagswahl, er spüre "einen Ruck, der durch die CDU geht". Die Landtagswahl im Saarland habe gezeigt, dass die Leute keine linke Regierung wollten.





Zur Person

Yvonne Eberhard ist 36 Jahre alt, zweifache Mutter und arbeitet selbstständig als Sozialpädagogin. Sie gibt Fortbildungsseminare für Erzieherinnen zum Thema Sprechen und arbeitet als Entspannungspädagogin. Bei der CDU ist sie zwar erst seit wenigen Jahren Mitglied, aber schon am Rande in die Gemeinderatsfraktion mit eingebunden.