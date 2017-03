Friedrichshafen Busbahnhof soll auf Südseite bleiben

Der Technische Ausschuss will den Busbahnhof zwar lassen, wo er ist, doch der Bahnhofvorplatz soll völlig neu gestaltet werden.

An diesen Tagen wird es wieder besonders deutlich: Busgäste stehen am Häfler Stadtbahnhof im Regen. Auf dem Bahnhofvorplatz gibt es weder einen Wetterschutz, noch ein Wartehäuschen. Dazu kommt das alltägliche Verkehrschaos durch Fernbusse, Taxen, Kurzzeitparker.

Diese "Provisorium aus den 1950er-Jahren", wie Baubürgermeister Stefan Köhler den Busbahnhof nennt, soll in den nächsten Jahren gelöst werden: Der Technische Ausschuss sprach sich in seiner Sitzung am Dienstag mehrheitlich (eine Enthaltung) dafür aus, den Busbahnhof auf der Südseite des Stadtbahnhofs zu belassen. Gleichzeitig sollen der Bahnhofsvorplatz und die Übergänge zur Friedrichstraße in den nächsten Jahren im Zuge des geplanten Ideenwettbewerbs zum Uferpark anders gestaltet und verkehrstechnisch neu organisiert werden. Am 20. März entscheidet der Gemeinderat final über den künftigen Standort des Busbahnhofs. "Erst wenn diese Entscheidung gefallen ist, können wir die Ausschreibungskriterien für den Wettbewerb vorschlagen", erläuterte Köhler.



Aus Sicht der Verwaltung soll der Busbahnhof bleiben, wo er ist, nämlich auf der Südseite. Diesem Vorschlag, basierend auf verschiedenen Plänen eines Züricher Büros, schließt sich auch Norbert Schültke, Geschäftsführer der Stadtverkehr Friedrichshafen GmbH, an. "Dieser Platz bedarf besondere Aufmerksamkeit", sagte er in der Sitzung. Und auch die Mitglieder des Technischen Ausschusses konnten die Argumentation der Verwaltung für die Süd- und gegen die Nordseite gut nachvollziehen. "Der Stadtbahnhof ist ein historisch bedeutendes Gebäude dieser Stadt", sagte Köhler, "und eine Sichtachse zum See wäre ein wichtiges Element." Zwei weitere Argumente der Verwaltung sind aus der Sitzungsvorlage zu entnehmen: Den Busbahnhof an die Nordseite zu verlegen, wäre sowohl verkehrstechnisch, als auch finanziell eine große Herausforderung.

Für die TA-Mitglieder waren weitere Details wichtig. "Wie lange ist die Bauzeit?", wollte Gerlinde Ames (FDP) wissen. "Erst kommt der Wettbewerb, dann noch ein Workshopverfahren", kündigte Köhler an. "Was ist mit der Bunkeranlage dort unter der Wiese?", fragte Norbert Fröhlich (CDU). "Wenn wir dort in den Boden eingreifen wollen, haben wir sicher ein Problem", gestand Stadtplanungsamtsleiter Klaus Sauter, "die Entfernung solcher Anlagen ist teuer." Hannes Weber (Freie Wähler) regte erneut an, mit der Deutschen Bahn über den Kauf des Stadtbahnhofgebäudes zu verhandeln. "Dann hätten wir alles in einer Hand", argumentierte er. Köhler wies die Idee zunächst ab ("zu unrealistisch"), ging später beim Thema Barrierefreiheit doch noch darauf ein.