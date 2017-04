Der Friedrichshafener stellt seine Fotografien und Texte aus. Die Vernissage ist an diesem Samstag um 16.15 Uhr

Burghard Rauschelbach eröffnet in der „Ersten Provisorischen Garagen-Galerie“ am Samstag, 29. April, von 16.15 bis 17.30 Uhr eine Ausstellung mit seinen Fotografien und Texten. Unter dem Motto "My Garage first! Germany second!" ist die Themenpalette bunt gestreut: Fahrrad-Posen, Bluttupfer, ein Helikopterdeck, Bahnsteigfotografie, das Wesen der Orte, die „Anderswelt“ und sogar Waschlappen spielen eine Rolle. Am Schlagzeug begleitet mit sanften Tönen Thomas Schäfer, Jazz-Musiker aus Unteruhldingen-Mühlhofen.

Die Ausstellung ist bis 14. Mai in der Reihengarage der Cottastraße 35 in Friedrichshafen-Manzell zu sehen, jeweils freitags, samstags, und sonntags von 16 bis 20 Uhr sowie nach Vereinbarung unter Telefon 0 75 41/41 00 7 und rauschelbach.burghard@web.de.

