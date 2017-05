Friedrichshafen Bunter Festtag zum 50-jährigen Bestehen des Kindergartens St. Petrus Canisius

Fast auf den Tag genau vor 50 Jahren wurde in Friedrichshafen der katholische Kindergarten St. Petrus Canisius eingeweiht. Am Sonntag standen die Kinder als Hauptpersonen beim Fest zum runden Geburtstag im Mittelpunkt.

Beim lebendigen Gottesdienst mit Pfarrer Bernd Herbinger sangen die Kinder aus vollen Kehlen Lieder, veranschaulichten das Evangelium mit einem kleinen Theaterspiel und schwenkten Fähnchen. Die Entwicklung des Kindergartens spiegle wider, "wie sich unsere Gesellschaft verändert hat", sagte Herbinger. Wurden die Kinder anfangs auf engstem Raum betreut – vor 50 Jahren waren es 120 Kinder in drei Gruppen – sei es heute eine noch größere Herausforderung, ein Kind großzuziehen. Er verglich die unverfälscht strahlenden Kinderaugen mit den Sternen am Himmel. "Jedes Kind ist einzigartig. Gott ist überall und liebt alle Kinder dieser Welt."

Klaus-Dieter Hornikel, zweiter Vorsitzender des Kirchengemeinderates, dankte an erster Stelle den aktuellen und ehemaligen Erzieherinnen: "Sie sind tagtäglich für die Kinder da und begleiten sie auf einem Stück ihres Weges." Bürgermeister Andreas Köster bemerkte mit Blick auf 40 Kita-Einrichtungen mit mehr als 2500 Kindern im Stadtgebiet, dass die Welt nicht einfacher geworden sei. Allein die katholische Kirchengemeinde betreue rund 1100 Kinder in 14 Kindergärten. "Sie geben Orientierung, Güte, Liebe und achten auf jedes einzelne Kind", beschrieb Köster, was den katholischen Kita-Träger ausmache und dankte allen Beteiligten für ihren Einsatz. "Dabei haben sie immer noch Zeit für ein Lächeln."

Herbinger betonte, dass die Kirche ihre Kindergärten nicht als reine Bildungsanstalten verstanden wissen will. "Ein Kind muss im dritten Lebensjahr nicht drei Fremdsprachen rückwärts sprechen. Es soll auch einfach Kind sein dürfen", sagte der Pfarrer. Elternbeiratsvorsitzende Maila Litz erinnerte daran, dass viele Eltern als Kind schon selbst den Kindergarten St. Petrus Canisius besucht haben: "Wir danken für die hervorragende und wertvolle Arbeit."

Kindergartenleiterin Jasmin Lutz verglich die Öffnungszeiten von früher und heute. So gab es vor 50 Jahren eine zweistündige Mittagspause. "Das können wir uns heute nicht mehr vorstellen." Aktuell werden 85 Kinder zwischen 1,5 und sechs Jahren in vier Gruppen betreut. Mit einer Rallye durch den Kindergarten, Tombola, Videos, Hausbesichtigung und Informationen über die Montessori-Pädagogik gestaltete sich das Fest nach dem gemeinsamen Mittagessen bunt und abwechslungsreich.