Friedrichshafen Bundestagswahl: Stadt Friedrichshafen verschickt knapp 42 000 Benachrichtigungen

Die Stadtverwaltung Friedrichshafen hat mitgeteilt, das im Vorfeld der Bundestagswahl ab Donnerstag, 24. August, Briefwahlunterlagen ausgegeben werden. Außerdem werden 41 877 Wahlbenachrichtigungen in den nächsten Tagen verschickt.

Die Stadt Friedrichshafen verschickt laut eigener Mitteilung über das zentrale Rechenzentrum in Ulm die Wahlbenachrichtigungen zur Bundestagswahl (24. September) an 41 877 Wahlberechtigte. Ab Donnerstag, 24. August, können die Briefwahlunterlagen beantragt beziehungsweise direkt im Wahlamt abgeholt werden. Wer bist Sonntag, 3. September, keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, sollte sich beim Bürgerservice Friedrichshafen vergewissern, dass man wahlberechtigt ist. In diesem Fall kann man am Wahlsonntag im jeweiligen Wahllokal mit seinem gültigen Personalausweis wählen. Ersatz-Wahlbenachrichtigungen werden nicht ausgestellt.

Briefwahlunterlagen online beantragen

Wer am Tag der Wahl nicht in Friedrichshafen ist, aber wählen möchte, sollte rechtzeitig Briefwahlunterlagen anfordern. Diese können ab Freitag, 25. August auch online beantragt werden: www.friedrichshafen.de; Wähler, die diese Form der Beantragung nutzen möchten, können dies nach Erhalt der Wahlbenachrichtigung entweder über den dort aufgedruckten QR-Code oder unter Eingabe der ebenfalls in der Wahlbenachrichtigung genannten Wählernummer und des Wahlbezirks tun. Die Unterlagen gibt es aber auch direkt im Bürgeramt des Rathauses am Adenauerplatz. Unter Vorlage der Wahlbenachrichtigung und eines Ausweisdokumentes erhalten die Wähler vor Ort ihre Unterlagen und können dann auch direkt im Rathaus ihre Stimme abgeben.

Wer seine Briefwahlunterlagen weder im Internet beantragen noch persönlich abholen will, kann die Rückseite seiner Wahlbenachrichtigung ausfüllen und diese in einem frankierten Briefumschlag per Post an die Stadtverwaltung senden. Die Briefwahlunterlagen werden dann direkt an die gewünschte Anschrift geschickt.

Sofern ein Wähler für Familienangehörige oder Bekannte Briefwahlunterlagen beantragen möchte, muss er dies direkt im Wahlamt tun. Dazu ist neben einer schriftlichen Vollmacht des Wahlberechtigten auch die Vorlage eines gültigen Ausweisdokuments notwendig. Eine telefonische Anforderung ist aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht möglich.

Eine Person darf maximal für vier Personen Briefwahlunterlagen beantragen und abholen. Die Briefwahlunterlagen können von Montag bis Mittwoch jeweils von 8 bis 13 Uhr, montags und dienstags zusätzlich von 14 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr abgeholt werden. Donnerstags ist das Bürgeramt durchgehend von 8 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr geöffnet.

Benachrichtigung mit Hinweis „rollstuhlgerecht“ oder „nicht barrierefrei“

Natürlich können auch gehbehinderte Wählerinnen und Wähler von der Möglichkeit der Briefwahl Gebrauch machen. Dies ist vor allem dann sinnvoll, wenn das Wahllokal keinen behindertengerechten Zugang hat. Ob das Wahllokal für gehbehinderte Menschen zugänglich ist, steht auf der Wahlbenachrichtigung. Der Zusatz „rollstuhlgerecht“ oder „nicht barrierefrei“ weist darauf hin.

Stimmabgabe sehbehinderter Wähler

Zur gleichberechtigten Teilnahme an der Bundestagswahl bieten Blinden- und Sehbehindertenverbände kostenlos die Zusendung von sogenannten Stimmzettelschablonen an. Die Stimmzettel werden in die Schablone gelegt. Damit blinde und sehbehinderte Wähler erkennen können, wo bei einem Stimmzettel die Vorderseite und wo oben ist, sind alle Stimmzettel mit einer ertastbaren Kennung in Form eines eingestanzten Lochs am rechten oberen Rand versehen.

Jeder Wähler hat zwei Stimmen

Bei der Bundestagswahl kann jeder Wähler zwei Stimmen vergeben. Mit der Erststimme wählt er seinen Kreiskandidaten und mit der Zweitstimme die politische Partei. Es kann aber auch nur eine Stimme vergeben werden.

Gewählt wird in 41 Wahllokalen

Gewählt wird in Friedrichshafen in 41Wahllokalen. Daneben werden für die Auszählung der Briefwahlunterlagen 12 Briefwahlausschüsse eingerichtet. Insgesamt sind am Wahltag rund 430 Helferinnen und Helfer im Einsatz. Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Danach wird in den Wahllokalen öffentlich ausgezählt. Die aktuellen Wahlergebnisse werden im Internet abrufbar sein: www.wahlen.friedrichshafen.de