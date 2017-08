Friedrichshafen Bundesgesundheitsminister im Klinikum zu Besuch

Beim Besuch des Bundesgesundheitsministers Hermann Gröhe im Medizin-Campus Bodensee in Friedrichshafen sprach Klinik-Chef Johannes Weindel drängende Probleme an, unter anderem das hohe Lohnniveau und die von der Politik verordnete Pflegequote.

Friedrichshafen – Als "Sternstunde in unserem Haus" bezeichnete Johannes Weindel den Besuch des Bundesgesundheitsministers, denn so hochrangigen Besuch hatte der Medizin-Campus Bodensee (MCB) noch nie. Hermann Gröhe (CDU) war einer Einladung seines Abgeordnetenkollegen Lothar Riebsamen (CDU) gefolgt, um ein Projekt von MCB und Stiftung Liebenau zu starten, das bundesweit einmalig sei, wie Weindel hervorhob. Mit 4,6 Millionen Euro aus dem von der Bundesregierung aufgelegten Innovationsfonds wird ein regionales geriatrisches Notfall-Versorgungszentrum aufgebaut, das Modellcharakter haben wird, und drei Jahre lang mit wissenschaftlicher Begleitung betrieben. Ziel ist zu prüfen, ob mit diesem Konzept eine Lücke in der pflegerischen Versorgung alter Menschen geschlossen werden kann. Ein Bericht über dieses Projekt folgt in unserer morgigen Ausgabe.

Bei der überschwänglichen Begrüßung des ranghöchsten Mannes in der Gesundheitspolitik beließ es der Klinikchef allerdings nicht. Deutlich formulierte er Sorgen der Krankenhaus-Manager im Land. "Das hohe Lohnniveau ist fast nicht finanzierbar, das macht uns schwer zu schaffen", griff Johannes Weindel das Problem der niedrigen Landesbasisfallwerte – so nennt man die einheitlichen Preise für stationäre Leistungen, die mit den Krankenkassen abgerechnet werden – in Baden-Württemberg ins Spiel. Hier müsse eine Klinik beispielsweise 3800 Euro mehr pro Pflegekraft und Jahr an Lohn zahlen als im Bundesdurchschnitt, bekomme das über die Kassen aber nicht adäquat vergütet. "Hier müsste sich unbedingt etwas ändern", bat er um eine gesetzliche Regelung.

Gerade in der Pflege fehlten aber Fachkräfte, obwohl der MCB selbst über Bedarf ausbilde. In dieser Situation sei eine von der Politik verordnete Pflegequote quasi kontraproduktiv (siehe Kasten). Sich über die Finanzierung dann wieder mit den Kassen streiten zu müssen, halte er für unfair. "Wer solch eine Quote vorgibt, muss sie auch bezahlen", forderte Weindel unter Beifall der Gäste im Auditorium des Klinikums.

Hermann Gröhe ließ sich ausführlich auf Weindels Kritik ein und verwies darauf, sich mit den Kassen auf notwendige Personalquoten verständigen zu müssen, dann werde der Personalaufwand auch refinanziert. Sonst nehme man sich "der Dinge an", nahm der Bundesminister etwa Stellung zur gesetzlichen Neuregelung der Landesbasisfallwerte, was "ein mühsames Geschäft" sei. Dafür lobte er den Aufbau des kommunalen Klinikverbundes unter dem Dach des Medizin-Campus Bodensee. Das mache nicht nur betriebswirtschaftlich Sinn, sondern auch wegen der notwendigen Spezialisierung medizinischer Leistungen. "Die Frage ist doch: Wie versorgen wir eine Region? Da brauchen wir keine Mauern, sondern Brücken zwischen den Versorgungszentren", sagte Gröhe.

Personaluntergrenzen

Krankenhäuser müssen künftig auf bestimmten Stationen eine Mindestanzahl an Pflegekräften beschäftigen. Das Bundeskabinett verabschiedete im Frühjahr einen entsprechenden Gesetzentwurf von Gesundheitsminister Gröhe. Danach werden die Bundesverbände der Krankenhäuser und Krankenkassen verpflichtet, bis Juni 2018 Pflegepersonaluntergrenzen dort festzulegen, wo das für die Patientensicherheit besonders notwendig ist, so auf Intenstivstationen. (kck)