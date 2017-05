Friedrichshafen Bürgerforum FN-Ost geht Probleme an

Bürgerforum FN-Ost geht Probleme an

Die Mitgliederversammlung des Bürgerforums FN-Ost im Wilhelm-Maybach-Stift war gut besucht. Erfreut waren die Mitglieder, dass die Verwaltungsspitze von Friedrichshafen um Oberbürgermeister Andreas Brand sich mit dem Vorstand des Bürgerforum zu einer Stadtteilbegehung getroffen hatte. Hier konnten die Interessenvertreter die kleinen und größeren Probleme der östlichen Stadtteile thematisieren.

Friedrichshafen – Lockere Runde, gute Stimmung, interessante Informationen, Diskussionsfreudigkeit und ein voll besetzter Saal: Das vor einem guten halben Jahr gegründete Bürgerforum FN-Ost nimmt immer mehr Fahrt auf. Dies zeigte sich bei der Mitgliederversammlung im Seniorenzentrum Wilhelm-Maybach-Stift.

Und nicht nur das: "Hier lernt man als Zugezogene viel dazu", kam eine spontane Wortmeldung. Gelobt wurde damit Stadtarchivar Jürgen Oellers, der in seinem Kurzvortrag "Vom Kloster Löwental zum neuen Fischerdorf: Friedrichshafens wilder Osten" viel Spannendes und Unbekanntes zu präsentieren wusste. Wer weiß zum Beispiel schon, dass in der Nähe der Rotachmündung einmal ein Siechenhaus stand, in dem man zu Buchhorns Zeiten die weniger betuchten Bürger unterbrachte.

Die Anwesenheit Jürgen Oellers bei der Mitgliederversammlung hatte noch einen anderen Grund. "Das Stadtgedächtnis geht nicht sehr weit zurück. Wir wollen die Geschichte mit Leben füllen. Der wilde Osten muss gebändigt werden." Er bat alle Bürger des östlichen Stadtteils um St. Georgen, die Kitzenwiese und das Schreienesch, eventuell vorhandene historische Dokumente, Familiengeschichten oder Bildmaterial dem Stadtarchiv und damit auch künftigen Generationen zur Verfügung zu stellen.

Dass sich die Verwaltungsspitze um Oberbürgermeister Andreas Brand Zeit genommen hatte, um mit dem Leitungsteam des Bürgerforums eine Stadtteilführung zu unternehmen, wurde von den zahlreich anwesenden Mitgliedern mit großer Genugtuung zur Kenntnis genommen. Auch vermeintlich kleine Sorgen können für Anwohner zum Problem werden. Etwa ein namensloser Weg zwischen Lindenstraße und Kitzenwiesenweg, oder eine Hecke, um deren Rückschnitt sich ein Hausbesitzer nicht kümmert. Dass man auf eine Reparaturmaßnahme für die seit Jahren deutlich abgesenkten und teilweise kaputten Pflastersteine neben der Hans-Böckler-Straße auf Höhe des Hohenstaufenplatzes hoffen darf, auch das ist einer Initiative des Bürgerforums zu verdanken, wie der Vorsitzende Tim Glaser berichtete.

Noch nicht geklärt ist, wo der seit Jahren diskutierte Wertstoffhof Platz finden soll. Man habe die Kitzenwiese als Standort "erfolgreich vermieden", betonte Leitungsteam-Mitglied Manfred Wenzel. Es sei davon auszugehen, dass der neue Wertstoffhof im Bereich des Klärwerks angesiedelt werde, bestätigte Alexandra Eberhard seitens der Stadtverwaltung. Wenn das Genehmigungsverfahren problemlos laufe, könne man bereits im Frühjahr 2018 mit der Installation rechnen.

Thema Verkehrslärm: "Ein Fenster zur Straße zu öffnen, ist völlig unmöglich", klagte Walter Berger, der im Betreuten Wohnen des Wilhelm-Maybach-Stifts in der Länderöschstraße wohnt. "Ab 4 Uhr morgens rauschen hier die 40-Tonner mit quietschenden Reifen durch", sagte er mit Blick auf den Lastwagenverkehr in Richtung Umgehungsstraße.

Bürgerforum FN-Ost

Das Bürgerforum FN-Ost trifft sich am 27. November zur nächsten Mitgliederversammlung.

Das Bürgerforum FN-Ost wurde im Oktober 2016 gegründet. Es sieht seine Aufgabe darin, die Interessen der Bewohner der Stadtteile St. Georgen, Kitzenwiese, Schreienesch und Seewiesenesch der Stadtverwaltung zu vermitteln, Lösungsvorschläge zu unterbreiten und bei der Problemlösung mitzuwirken. Vorsitzender des sechsköpfigen Leitungsteams ist Tim Glaser. Weitere Leitungsteammitglieder sind Eberhard Utz, Freddy Pfleiderer, Manfred Fischer, Giuseppe La Mela und Manfred Wenzel. (ghw)