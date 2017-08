Friedrichshafen Bürger äußern 111 Ideen für den Doppelhaushalt 2018/2019

Bauen und Wohnen: Angesichts der Wohnungsnot, den horrenden Miet- und Kaufpreisen und den Debatten um Flächenversiegelung und Naturschutz in der Zeppelinstadt verwundert es nicht weiter, dass sich unter diesem Punkt die meisten Einträge finden. 26 Ideen wurden 28 Mal kommentiert, dazu gibt es 28 Stimmen. Bezahlbaren Wohnraum fordern einige Bürger, dazu werden Rufe nach innenstadtnahen Familienbaugebieten laut. „Ich bin der Auffassung, dass Grünflächen in bestehenden Baugebieten sehr wichtig sind und nicht zwingend geschlossen werden sollten“, schreibt ein Bürger, „lieber neue Wohngebiete schaffen, zum Beispiel einen neuen Stadtteil, als flächendeckend nach zu verdichten!“ Ein anderer Nutzer schlägt vor, durch den Bau von Parkhäusern Fläche für den Wohnungsbau zu gewinnen – unter den vorgeschlagenen Beispielen finden sich auch Flächen, die derzeit von der Industrie genutzt werden. Ein Bürger wünscht sich sogar einen neuen Stadtteil auf dem derzeitigen Flughafen-Gelände.

Freizeit: Im Themenbereich „Gesundheit, Erholung, Sport“ finden sich 18 sehr unterschiedliche Ideen. Bessere Freizeitmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche, insbesondere in Form einer Skateanlage im Uferpark, aber auch eines sanierten Bikeparks in der Kitzenwiese, wünschen sich viele. Das Zeppelindorf bräuchte dringend einen neuen Spielplatz, meint eine Bürgerin. Etliche Einträge finden sich – trotz Freibad-Neubau und Sportbad-Baustelle – zum Thema Schwimmbäder. Besonders Sportschwimmer vermissen geeignete Trainingsmöglichkeiten in Zeiten des geschlossenen Hallenbads. Und auch beim Thema Gesundheitskurse, zum Beispiel Aquafitness, sehen Bürger Mängel. „Schon seit zwei Jahren werden keine Wassergymnastikkurse der VHS in Fischbach angeboten. Es ist nicht hinnehmbar, dass an dieser Situation nichts geändert wird. Im nächsten Haushalt sollte unbedingt Geld für die Sanierung des Tannenhag-Hallenbades eingeplant werden“, schreibt eine Bürgerin.