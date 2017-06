Friedrichshafen Bruno Müller zeigt altes schmiedeeisernes Kunsthandwerk

Der Schlossermeister entführt mit seiner Ausstellung im Ailinger Rathaus auch in die Lokalgeschichte, denn er zeigt Schmiedeeisernes aus der alten Ailinger Kirche, die wegen Kriegsschäden größtenteils abgerissen wurde

Schmiede das Eisen, solange es heiß ist. So sagt man, und das nicht nur im übertragenen Sinne. Das Metall braucht Hitze und die Temperatur muss stimmen, dann wird aus dem schwarzen Klumpen ein Objekt in handwerklicher Kunst. Eisen ist das vierthäufigste Element in der Erdkruste – kein Wunder also, dass die Menschen es seit jeher höchst interessant fanden und die unterschiedlichsten Dinge daraus herstellten. Selbst als vormonetäres Zahlungsmittel, man nannte es auch „Gerätegeld“, wurde Eisen verwendet. Eisen ist aus der Menschheitsgeschichte nicht wegzudenken und bis in die Neuzeit hat es den Fortschritt vorangetrieben.

Im Ailinger Rathaus wird in diesen Tagen das Schmiedeeisen zu Ehren gebracht. Bruno Müller, selbst Schlossermeister, hat diese Ausstellung aus kunstvollen Schmiede- und Schlosserarbeiten liebevoll zusammengestellt. Mit seinen fast 93 Jahren ist er noch sehr vital und man spürt bei seinen Erzählungen, wie viel Herzblut in seiner Arbeit steckt.

Am letzten Samstag eröffnete die Ausstellung mit musikalischer Untermalung von Marius Müller und Boris Fraiture, der Ailinger Ortsvorsteher Georg Schellinger sprach die Eingangsworte. Die Schau zeigt Handwerkskunst aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Schon der Vater und der Großvater von Bruno Müller waren Schlossermeister und ihre Arbeiten tragen sehr zur Vielfalt der Ausstellung bei. So ist das schmiedeeiserne Grabkreuz eine Arbeit von Bruno Müllers Vater. Er schmiedete es um 1920 und es zierte Jahrzehnte die Grabstätte der Familie.

Ein anderes sehr schönes Exemplar ist ein Teilstück des Treppengeländers vom Kirchturm der Ailinger Pfarrkirche St. Johannes Baptist. Ranken und Rosetten, geführt von einem hölzernen Handlauf, ermöglichten damals den sicheren Aufgang zum Kirchturm. Heute erinnert nur noch dieses Fragment an den damaligen Glanz der schmiedeeisernen Treppe. Denn der zu der Zeit amtierende Pfarrer Bohn sagte, so Bruno Müller, beim Abbruch der alten Kirche 1958: „Macht kaputt, was kaputt zu machen ist, damit nichts mehr davon in die neue Kirche kommt.“ Welch ein Glück, dass Teile der Kirchengeschichte dennoch gerettet wurden.

Sehr sehenswert ist auch eine Kommunionsbank, die aus vier Teilen besteht und die 1913 vom Kunstschlosser Braun aus Ravensburg geschaffen wurde. Auch sie war Bestandteil der alten Ailinger Kirche bis zu deren Abriss. Die beiden Seitenteile stellen symbolhaft Wein (Trauben) und Brot (Ähren) dar – während das zweiflügelige Verbindungstor zwischen Chor und Kirchenraum von der Dornenkrone Christi und dem Herz Jesu geschmückt wird.

Hier bietet sich Geschichte zum Anfassen und manch alteingesessener Ailinger wird sich vielleicht noch erinnern, mit welcher Kunstfertigkeit die alte Kirche ausgestattet war.

Neben den großen Ausstellungsstücken kann man aber auch viele kleine und sogar fast unauffällige Arbeiten bewundern. Ziselierte Türschlösser, massive Kerzenständer, filigran geschmiedete Firmenschilder auf alten Abbildungen und Fotos, sowie Gebrauchsgegenstände, ohne die Feuerschüren recht schwer gewesen wäre. Noch bis Donnerstag, 27. Juli, kann man sich in die Zeit der kunsthandwerklichen Schmiedebearbeitung entführen lassen und damit auch in die Lokalgeschichte eintauchen.

Die Ausstellung ist bis 27. Juli zu den Öffnungszeiten des Ailinger Rathauses zu besichtigen: Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr, Montag 14 bis 17 Uhr und Donnerstag 14 bis 18 Uhr.