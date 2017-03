Friedrichshafen Briefwahl für OB-Votum gefragt wie nie

Immer weniger Wählerinnen und Wähler geben in Friedrichshafen ihre Stimme im Wahllokal ab. Für die OB-Wahl am Sonntag haben knapp 5000 Briefwahl beantragt. Bei der Wahl des Oberbürgermeisters vor acht Jahren waren es nur knapp 2900 gewesen.

Die Zahl der Briefwähler war noch nie so hoch wie für die am Sonntag stattfindende Wahl des Häfler Oberbürgermeisters. 4717 Wahlscheine für die Briefwahl waren bis 13 Uhr am Freitag ausgestellt worden, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Bei der OB-Wahl im Jahr 2009 waren knapp 2900 Briefwähler registriert worden. Alleine am Montag und Dienstag dieser Woche wurden für die Wahl am Sonntag jeweils 500 Berechtigungen für eine Briefwahl ausgegeben, wie Petra Schömer bei einem Pressegespräch schilderte. Sie ist Leiterin des Bereichs Wahlen im Amt für Bürgerservice.

Nach ihrer Beobachtung steige bei jeder Wahl die Zahl der Briefwähler. Zum einen müsse eine Wahl per Brief inzwischen nicht mehr begründet werden. Zum anderen sei es relativ einfach – beispielsweise online – einen Wahlschein zu beantragen. Ein Rückschluss von der Zahl der Briefwähler auf die tatsächliche Wahlbeteiligung, wie bei Urnengängen in der Vergangenheit, sei heute kaum mehr möglich.

Auf die hohe Zahl an Briefwählerinnen und -wählern reagiert die Stadtverwaltung: Um ein schnelles Auszählen der Stimmen zu ermöglichen, wurde die Zahl der Briefwahl-Ausschüsse auf zehn deutlich erhöht. Mit ersten Ergebnissen aus einzelnen Wahlbezirken rechnet Schömer am Sonntag ab 18.20 Uhr – voraussichtlich aus einem der kleinen Bezirke. Im Ortsteil Raderach beispielsweise liegt die Zahl der Wahlberechtigten unter 300. Läuft alles glatt und es gibt beim Auszählen keine Pannen, dann dürfte nach Einschätzung der Wahl-Chefin das Endergebnis zwischen 18.45 und 19 Uhr vorliegen.

Sobald am Sonntag erste Ergebnisse aus den Wahllokalen vorliegen, werden diese im großen Sitzungssaal des Häfler Rathauses öffentlich präsentiert, wie die Stadt mitteilt. Ab 18 Uhr ist der Saal geöffnet. Wer nicht vor Ort sein kann, findet auf der städtischen Homepage www.friedrichshafen.de einen Link auf die Ergebnisse, die ebenfalls laufend aktualisiert werden. Steht bereits an diesem Sonntag fest, wer die nächsten acht Jahre OB von Friedrichshafen sein wird, wird ein besonderes, 15-köpfiges Orchester auftreten. Denn alle Häfler Musikvereine werden in diesem Orchester vertreten sein, das dem neuen OB ein Ständchen spielt. Für einen Wahlsieg sind mindestens 50 Prozent der Stimmen erforderlich.

Hier sind die Kandidaten

Andreas Brand und seine Frau Wilma geben ihre Wahlzettel am Sonntagvormittag im Wahllokal in der Festhalle Fischbach ab. Zwischen 18.30 und 18.45 Uhr will Brand im Sitzungssaal des Rathauses eintreffen, bis etwa 19.45 Uhr sei er „auf jeden Fall“ dort. Philipp Fuhrmann geht zusammen mit seiner Frau Rita am Vormittag in der Merianschule wählen. Das „Netzwerk für Friedrichshafen“ und Fuhrmann laden ab 16 Uhr zur öffentlichen Wahlparty ins Rathaus-Café ein. Nach 18 Uhr wird er ebenfalls im Sitzungssaal erwartet. Andreas Theurer will mit seiner Frau zwischen 9 und 10 Uhr in seinem Wahlbezirk wählen gehen. Der Gastronom lädt tagsüber zu Wahlpartys in seinem Restaurant Schmalztöpfle sowie ab 20 Uhr in seinem Rock-Café Fläschle ein. Von etwa 18 bis 20 Uhr will er im Rathaus anwesend sein.

Zum Urnengang

Wählen am Sonntag: Die 41 Wahllokale in der Stadt und den Ortsteilen sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet, so lange ist dort eine Stimmabgabe möglich. Unmittelbar danach beginnt das Auszählen.

