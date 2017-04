Friedrichshafen Breitere Basis für Betreuungsverein

Beim Betreuungsverein, der im Schuljahr 2006/2007 an der Pestalozzi-Schule startete und inzwischen alle 14 Schulen in Friedrichshafen umfasst, steht eine Neuorganisation an.

Der Betreuungsverein unterstützt die Schulen in den Bereichen Ganztagsschule und Ganztagsbetreuung. Als "Leuchtturmprojekt" umschrieb Bürgermeister Andreas Köster den Verein in der Gemeinderatssitzung am Montagabend. Zu treffen war die Entscheidung, in welcher Form der Verein weitergeführt wird. Einstimmig fiel am Ende der Beschluss für den dauerhaften Fortbestand als Verein, aber mit neuer Struktur. So wird etwa angestrebt, die Schulleiter und Mitarbeiter der Verwaltung als Mitglieder aufzunehmen, um eine breitere Basis zu schaffen. Außerdem soll den Ehrenamtlichen ein hauptamtlicher Mitarbeiter in Vollzeit in der Geschäftsführung zur Seite stehen. Vorsitzender ist immer einer der Schulleiter. Einen Beirat einzurichten, wurde von Stadtverwaltung und Gemeinderat abgelehnt.

Nötig ist die Neuorganisation, weil der Betreuungsverein zu einem Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als zwei Millionen Euro und rund 230 Beschäftigten herangewachsen sei. Der städtische Zuschuss ist dabei von 30 000 Euro im zweiten Schulhalbjahr 2006/2007 auf stattliche 1,4 Millionen Euro im Schuljahr 2016/2017 gestiegen. Anlass, sich gerade jetzt mit der Struktur des Betreuungsvereins zu beschäftigen, ist aber wohl der baldige Ruhestand von Josef Brugger, Rektor der Pestalozzi-Schule sowie Gründer und Vorsitzender des Vereins. Josef Brugger und Thomas Peter, Verwaltungsmitarbeiter in Teilzeit, werden sich zum Sommer zurückziehen. Neben dem pädagogischen Personal, den Betreuern in den Schulen und Assistenzkräften, besteht die Vereinsverwaltung bislang aus den beiden. Von der Zuschauerbank im Sitzungssaal verfolgte Brugger die Diskussion. Nicht alles war in der Vergangenheit rund gelaufen. Doch Mathilde Gombert (Bündnis 90/Die Grünen) drückte aus, was wohl viele angesichts Bruggers Abschied denken: "Sie haben Pionierarbeit geleistet."