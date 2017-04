Friedrichshafen Bravo, bravissimo, Bassissimo!

Dirigent Dan Ettiger und seine Freunde Luca Pisaroni und Ödön Rácz geben mit den Stuttgarter Philharmonikern ein Konzert der tiefen Töne. Gedankt wird es mit euphorischen Reaktionen des Publikums.

Frenetischen Beifall gab es nach der Zugabe für ein außergewöhnliches Konzert der Stuttgarter Philharmoniker im Graf-Zeppelin-Haus am Samstagabend. Hatte doch Luca Pisaroni mit der "Registerarie" des Leporello aus "Don Giovanni" alle Register seines Könnens gezogen. 2016 in Salzburg mit dieser Rolle erfolgreich, verzauberte der weltweit gefragte Bassbariton (und Schwiegersohn von Superstar Thomas Hampson) mit seiner einnehmenden Bühnenpräsenz das Publikum restlos.

Schon vor der Pause hatte der zweite Solist des Abends Ödön Rácz bei seinen Zugaben Begeisterungsstürme ausgelöst. Der Solo-Kontrabassist der Wiener Philharmoniker faszinierte in zwei Solostücken von Bottesini und Dragonetti mit virtuosen Läufen von satter Tiefe zu unglaublichen Höhen. Der Dritte im Bunde, Dan Ettinger, seit 2015 Generalmusikdirektor in Stuttgart, war Ideengeber für den Abend der tiefen Töne mit dem Titel "Bassissimo". Kennen gelernt haben sich alle drei bei den Salzburger Festspielen 2015 beim gemeinsamen "Figaro".

Mit einer Auswahl von Schubert Liedern mit Orchesterbegleitung verschiedenster Komponisten eröffnete Pisaroni das Konzert. Wie er selbst zugibt, hatte er zu Beginn etwas Angst, als Italiener sich dem Deutschen Lied zu widmen. Doch in vollendeter Textdeutlichkeit, mit noblem Timbre gelang der Einstieg im einfachen Strophenlied "An die Musik". Im "Erlkönig" wechselte er mit verschiedenen Farben in seiner Stimme in die Rolle des Vaters, des Kindes und des Erlkönigs. Zupackend gestaltete Ettinger mit dem Orchester die aufwühlende Bearbeitung von Max Reger. Erschütternd im Ausdruck von Orchester und Sänger die Motti-Bearbeitung von "Der Tod und das Mädchen".

Wunderbare, behutsame Einsätze mit aufblühenden Entwicklungen, eng mit dem aufmerksamen Orchester verwoben, die zwei Strophen aus der "Litanei". Rasche Stimmungswechsel von dramatisch bis sehnsuchtsvoll über vollem Orchesterklang, so erklang die Brahms-Bearbeitung "An Schwager Kronos" zum Schluss.

Dass der Kontrabass mehr als nur "tiefe" Töne kann, bewies Ödön Rácz mit dem Konzert für Kontrabass und Orchester von Serge Koussevitzky. In technischer Brillanz bei den schnellen Läufen aber auch fein ausgespielten lyrischen Kantilenen erlebte man den Kontrabass als reifes Soloinstrument. Ettinger führte sicher durch die zahlreichen Dialoge zwischen Solist und Orchester – besonders schön die Harfen-Arpeggien im zweiten Satz – war aber stets darauf bedacht, dass der doch "zart" klingende Kontrabass nicht zugedeckt wurde.

Mit der Ouvertüre "Die Entführung aus dem Serail" begann nach der Pause der Ausflug in die Welt von Wolfgang Amadeus Mozart. Schwungvoll im Alla Breve die türkische Eröffnung. Viel Agogik, gegenseitiges Umspielen der Holzbläser im Moll-Andante in der Mitte. Im "Interludio" von Richard Strauss, bei seiner Bearbeitung der Mozart Oper "Idomeneo" dazukomponiert, gelang Ettinger mit den Stuttgarter Philharmonikern mit spätromantischen Stilmitteln das eindrucksvolle Bild über die Empfindungen des Volkes beim Erscheinen des Drachens.

In den ernsthaften Konzertarien "Mentre ti lascio" und "Cosi dunque tradisci" legte Pisaroni, nun in seiner Muttersprache zu Hause, passende theatralische Effekte, stimmungsvoll von der Streichern und Holzbläsern umspielt. Die Anleitung für einen richtigen Handkuss "Un bacio di mano" lebte vom lustigen Buffo-Ton. Am Ende des Programms glänzten alle Mitwirkenden in der einzigartigen Arie für Bass, Kontrabass und Orchester "Per questa bella mano" mit parodistischem Charakter in der Liebeserklärung.