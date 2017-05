Friedrichshafen Brandstiftung: Matratze an Schulcontainer angezündet

Unbekannte haben bei der Friedrichshafener August-Friedrich-Osswald-Schule, Stauffenbergstraße, eine Matratze an einem Schulcontainer angezündet. Der Brand wurde laut Polizei am Freitagabend gegen 19.30 gelegt.

Sachschaden in bislang nicht bekannter Höhe entstand durch eine brennende Matratze, die Unbekannte im Bereich der Containeranlage der August-Friedrich-Osswald-Schule, Stauffenbergstraße in Friedrichshafen, am Freitag gegen 19.30 Uhr angezündet haben. Die brennende Matratze befand sich direkt an der Außenwand der als Klassenzimmer genutzten Container, wodurch diese beschädigt wurden. Personen hielten sich nicht in den zum Tatzeitpunkt verschlossenen Räumen. Zeugenhinweise an das Polizeirevier Friedrichshafen, Telefonnummer 0 75 41/70 10.