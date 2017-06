vor 1 Stunde Katy Cuko Exklusiv Friedrichshafen Brandgefährlich

Bereits am Dienstag hat ein unbekannter Täter im Medienhaus K 42 in Friedrichshafen einen Drohbrief platziert, in dem ankündigte, das Medienhaus in die Luft sprengen zu wollen. Erst am Donnerstag wurde die Polizei informiert – das war brandgefährlich, meint SÜDKURIER-Mitarbeiterin Katy Cuko.