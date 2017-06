vor 17 Stunden Katy Cuko Exklusiv Friedrichshafen Brandgefährlich: Bomben-Drohbrief wurde bereits am Dienstag entdeckt

Bereits am Dienstag hat ein unbekannter Täter im Medienhaus K42 in Friedrichshafen einen Drohbrief platziert, in dem ankündigte, das Medienhaus in die Luft sprengen zu wollen. Erst am Donnerstag wurde die Polizei informiert - das war brandgefährlich, meint SÜDKURIER-Mitarbeiterin Katy Cuko.