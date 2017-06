vor 16 Stunden Katy Cuko Friedrichshafen Bombendrohung in Friedrichshafen: Drohbrief wurde bereits am Dienstag gefunden

Große Aufregung herrschte am Donnerstag in der Innenstadt von Friedrichshafen. Im Medienhaus K 42 war eine Bombendrohung eingegangen. Nach vier Stunden kam die Entwarnung: Es wurde kein verdächtiger Gegenstand gefunden. Brisant ist die Tatsache, dass der Drohbrief bereits zwei Tage vorher aufgefunden wurde, die Polizei aber erst am Donnerstag informiert worden ist.