Friedrichshafen Bombendrohung in Friedrichshafen: Absperrungen werden abgebaut

Das K42 in Friedrichshafen wurde am Donnerstagmorgen wegen einer Bombendrohung evakuiert. Die Polizei sperrte den Bereich um das Gebäude weiträumig ab. Auch der Schiffsverkehr wurde eingestellt. Mit Video!

Update 14.07 Uhr: Nach neuesten Informationen werden die Absperrungen jetzt aufgehoben. Offenbar wurde keine Bombe gefunden. Es ist damit zu rechnen, dass auch in den nächsten Minuten der Schiffsverkehr wieder aufgenommen wird. Die Stadt hat für 14.20 Uhr eine Pressekonferenz anberaumt.



Gegen 9.15 Uhr wurde das K42 am Donnerstagmorgen aufgrund einer Bombendrohung evakuiert. Im Medienhaus am See war eine anonyme Drohung mitsamt einer 100.000-Euro-Forderung gefunden worden, wie eine Sprecherin der Stadtverwaltung vor Ort bestätigte. Das Schreiben, das an keinen konkreten Adressaten gerichtet ist, wurde sichergestellt.





Die Polizei sperrte den Buchhornplatz und den Bereich rund um das Gebäude großflächig ab. Auch die Uferpromenade wurde bis zum Zeppelin-Museum für die Öffentlichkeit abgeriegelt. Mit zwei Sprengstoffspürhunden wurde das K42 anschließend durchsucht. Neben Polizei und Kriminalpolizei waren Einsatzkräfte der Feuerwehr und Sanitäter vor Ort.

Schiffsverkehr eingestellt

Der Hafen Friedrichshafen wurde gegen 10 Uhr bis auf Weiteres gesperrt. Um 9.41 Uhr ging die letzte Fähre nach Romanshorn raus. Die ankommende Fähre musste warten und drehte schließlich wieder um. Genauso der Katamaran, der wieder nach Konstanz zurückfuhr. Beide Linien mussten den Verkehr einstellen.



Passagiere, die mit den Kursschiffen unterwegs waren und in Friedrichshafen aussteigen wollten, mussten nach BSB-Informationen ab Immenstaad oder Langenargen mit dem Bus weiterfahren. Der Busverkehr am nahen Hafenbahnhof war nicht beeinträchtigt.