Friedrichshafen Bombendrohung: Entwarnung nach vier Stunden

Große Aufregung herrschte am Donnerstag in der Innenstadt von Friedrichshafen. Im Medienhaus K 42 war eine Bombendrohung eingegangen. Das Gebäude und umliegende Geschäfte wurden geräumt, die Polizei suchte mit 40 Beamten und Sprengstoff-Suchhunden das Gebäude ab. Der Schiffsverkehr im direkt angrenzenden Hafen wurde eingestellt. Nach vier Stunden kam die Entwarnung: Es wurde kein verdächtiger Gegenstand gefunden.

9.35 Uhr: „Hier ist gesperrt, bitte gehen Sie da drüben weiter.“ Der Polizeibeamte, der an der Uferpromenade direkt beim K 42 steht und niemanden mehr durchlässt, ist freundlich, aber bestimmt. Was ist hier los? „Eine Bombendrohung“, erklärt der Beamte knapp. Kollegen von ihm haben gerade angefangen, mit rot-weißen Bändern das Areal direkt um das Medienhaus abzusperren. Die ersten Einsatzwagen der Polizei und das DRK sind da, Kriminalpolizei und Feuerwehr vor Ort. Mittendrin Bürgermeister Andreas Köster, der einem Mitarbeiter der Gebäudereinigung zu verstehen gibt, dass da jetzt keiner mehr rein darf.

Medienhausleiterin Sabine Giebeler steht mit ernstem Blick hinter der Absperrung, das K 42 wird nicht wie sonst um 10 Uhr öffnen. Sie hatte um 9.15 Uhr die Polizei über den Drohbrief verständigt, der bereits am Dienstag von Mitarbeitern an einem Internet-Arbeitsplatz gefunden worden war – ohne Adressat, aber mit einer Geldforderung nach 100 000 Euro, wie eine Sprecherin der Stadt später bestätigt. Werde nicht gezahlt, gehe eine Bombe hoch. Das Schreiben haben Kripobeamte sichergestellt. Draußen versteht mancher noch nicht ganz den Ernst der Lage. Eine Gruppe junger Männer läuft unter dem Flatterband durch, bis ein Polizist sie energisch zurückscheucht.

9.45 Uhr: „Die Geschäfte sind leer, das Hotel auch. Wir schauen in die letzte Wohnung, der Rest ist schon geräumt“, erklärt Feuerwehrkommandant Louis Laurösch einem Polizeibeamten. Das K 42 ist rundherum abgeriegelt, ein zweiter Absperrring weiträumiger um das Medienhaus gezogen, auch die Uferpromenade ist bis zum Zeppelin-Museum dicht. Das rot-weiße Band führt mitten durch das italienische Restaurant neben dem Medienhaus. Während ein Kellner auf der einen Seite in aller Seelenruhe die Tische deckt, bleibt die andere Hälfte leer. „Es ist wichtig, die Absperrungen zu kontrollieren“, ruft Laurösch einem Feuerwehrmann zu. An zentralen Stellen werden Aufpasser postiert, die niemanden mehr durchlassen. Aus dem Hafen läuft die Romanshorn-Fähre aus.

10 Uhr: Einsatzbesprechung vor dem Zeppelin-Museum. Der Buchhornplatz ist fast menschenleer; wer hier steht, ist uniformiert. Wenige Schaulustige beobachten das Szenario. Allzu schnell spricht sich der Grund für die Absperrungen offensichtlich nicht herum. Vielleicht ein Unfall? „Die werden den Platz für den Rettungshubschrauber freihalten“, vermutet eine Seniorin, die wie andere Passanten, Museumsbesucher und Schiffspassagiere neben dem seeseitigen Eingang zum Zeppelin-Museum über das rot-weiße Absperrband auf den Platz blickt. „Die Feuerwehr hat gerade Bescheid gegeben, dass alle draußen sind. Niemand mehr drin“, informiert ein Kripo-Beamter seine Kollegen über den Stand der Evakuierung. Die Kriminalpolizei ist bereits vollauf mit den Ermittlungen zu dieser „Gefahrenlage“ im Medienhaus beschäftigt. Nachdem der Katamaran um 10.02 Uhr abgelegt hat, wird der Hafen gesperrt.

10.25 Uhr: Vom Busbahnhof dringt lautes Hundegebell auf den Buchhornplatz vor. Die Sprengstoff-Suchhunde der Polizei sind da, kommen aber noch nicht zum Einsatz. Stadtsprecherin Monika Blank informiert über den Stand der Dinge. 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr seien da, zehn Sanitäter und zwei Dutzend Polizisten. „Die gehen gerade durchs Haus. Das dauert jetzt eine Zeit lang, bis sie durch sind“, sagt sie. Jeder am Einsatz Beteiligte nimmt die Drohung ernst. Weit draußen vor der Hafenmole liegt die Romanshorner Fähre, die nicht einlaufen darf. Auch der Katamaran liegt still und muss warten.

13.20 Uhr: Die Suchhunde sind schon lange im Einsatz. Draußen gehen die Menschen ihrer Wege, während an jeder Häuserecke Polizisten anzutreffen sind. Bereitwillig geben sie Auskunft, wenn sie angesprochen werden. Auf dem Buchhornplatz lädt die Feuerwehr einen knallroten Container ab, den „Abrollbehälter Sozial“, wie er im Fachjargon heißt. Er ist mobile Einsatzzentrale und Rückzugsort für die Einsatzkräfte. Keiner weiß, wie lange dieser ganze Spuk noch anhält.

14 Uhr: Entwarnung! Alle Absperrbänder rund um das Medienhaus werden eingerollt. Die Schiffsunternehmen bekommen das erwartete Signal, den Kursverkehr wieder aufnehmen zu können. Die Einsatzkräfte sammeln sich nach und nach unter den Platanen am Buchhornplatz; die Anspannung fällt ab. Die Einsatzleitung teilt mit, man werde in 20 Minuten über den Stand der Dinge informieren.

14.20 Uhr: Pressekonferenz im mobilen Leitstand. Polizeipressesprecher Jens Purath sagt den erwarteten Satz. Bei der Durchsuchung des Medienhauses sei kein verdächtiger Gegenstand gefunden worden. Wer das Schreiben platziert hat und warum, dazu gibt es keine Auskunft. „Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an“, teilt er mit. Für Stadtbrandmeister Louis Laurösch und Amtsleiter Hans-Jörg Schraitle verlief der Einsatz in geordneten Bahnen. Zwei Dutzend Feuerwehrleute haben die Polizei unterstützt, die mit fast 50 Mann vor Ort war. 14 Kräfte des DRK mit einem Kollegen vom Notfallnachsorgedienst standen parat.

Ärger im Schiffsverkehr

Durch die Bombendrohung kam der Schiffsverkehr im Hafen Friedrichshafen von 10 bis 14 Uhr zum Erliegen.