Friedrichshafen-Jettenhausen Bodenseenarren und Fanfarenzug feiern gemeinsam

Der früherer Fantasy-Ball findet am 4. Februar mit neuem Konzept und neuem Namen in der Mehrzweckhalle in Jettenhausen statt.

Friedrichshafen-Jettenhausen – Die Häfler Bodenseenarren stellen zusammen mit dem Seehasen-Fanfarenzug den neuen Narrenfahrplan vor. Laut Mitteilung wird der frühere Fantasy-Ball mit neuem Konzept als "Jettiball" am Samstag, 4. Februar, in der Mehrzweckhalle Jettenhausen veranstaltet. Mit einer eigens dafür ausgedachten Symbolfigur, dem „Jetti aus Jettenhausen“, einer Ladies' Bar und einem abwechslungsreichen Programm wollen die Jettenhausener Narren wie eh und je für gute Stimmung sorgen. Für Musik sorgt die Partyband Platzhirsch.

Am Freitag, 11. Februar, folgt das traditionelle Narrenlob in der Kirche St. Maria, gemeinsam mit dem Seehasen-Fanfarenzug und den Schalmeien der Bodenseenarren. Dem anschließenden kleinen Umzug durch Jettenhausen folgt das Narrenbaumstellen auf dem Kirchplatz. Die Bodenseenarren werden von der Zimmerei Oliver Hoffman unterstützt. Jugendliche können am 17. Februar mit den Narren einen Jugendball feiern. Die "Neon-Party" mit DJ Neuby ist für Zwölf- bis 17-Jährige gedacht, der Eintritt kostet 4 Euro. Hästräger haben freien Eintritt.

Der Zunftball steigt am 18. Februar, die Rock- und Pop-Coverband Fly sorgt für Unterhaltung. Die Kleinsten kommen am 19. Februar beim Kinderball in der Mehrzweckhalle auf ihre Kosten. Der Seehasen-Fanfarenzug, als Ritter verkleidet, lädt am Bromigen Freitag zur Fasnachtssause im Lammgarten ein. Die große Party im Lammgarten nach dem Häfler Narrensprung rundet das närrische Programm ab.

Die Präsidentin der Häfler Bodenseenarren, Conny Nachbaur-Naulin, freut sich bereits, erneut gemeinsam mit dem Seehasen-Fanfarenzug die Fasnacht zu bestreiten. „Es ist schön, den ältesten Fanfarenzug Friedrichshafens an der Seite zu haben“, betont sie.

Termine