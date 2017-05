Friedrichshafen Bodenseefestival: Gelungener Ballettabend im Graf-Zeppelin-Haus

Das Publikum im GZH Friedrichshafen feiert die Tänzer des "Paul Taylor's American Modern Dance" mit stehenden Ovationen.

Schon das Zuschauen schmerzt. Die Tänzer bewegen sich, als steckten sie in Fesseln, als drücke sie jemand nieder, als quäle jede Bewegung. Zu schrillen Tönen aus dem Orchestergraben windet sich ein Mann in einer Mischung aus Clown, Roboter und Supermann, andere kommen im Gleichschritt dazu, gleisen ihn ein, bis er sich anschließt. Männer und Frauen tragen Uniformen: Kniebundhosen, weiße Strümpfe, Krawatten und zurückgekämmte Haare. Plötzlich springt ein fremdes Wesen auf die Bühne: langes dunkles Haar, dunkelrote Brustwarzen, markierter Bauchnabel kennzeichnen es als Gegenteil zur Konformität der anderen. Es umkreist sie mit herausfordernd ausladenden Gesten, wie gelähmt starren diese es an.

In "The Word" des amerikanischen Autors und Komponisten David Israel bemühen sich Studenten einer religiösen Schule darum, Gott in größtmöglicher Hingabe und Einförmigkeit zu dienen. Die geheimnisvolle Fremde stört, verlockt zur Freiheit. Immer groteskere Züge trägt die verzweifelte Gegenwehr: Ihre Einheitlichkeit gleichzeitig anstrebend und darunter leidend rutschen die Tänzer auf den Knien, rollen über den Boden, drohen mit den Fäusten. Der Dämon treibt sie weiter in die Enge, mal verführerische Frau, mal Gollum, mal wildes Tier. Endlich heben sie eine Frau wie gekreuzigt in die Höhe – und drehen sie mit Paukendonner um: ihre Frömmigkeit entgleist zur schwarzen Messe. Es hilft nichts. Mit aufreizend harmlosen Trippelschritten drängt der Dämon die Studenten von der Bühne.

Mit "Paul Taylor's American Modern Dance" ist eins der renommiertesten Ensembles des zeitgenössischen Tanzes zum Bodenseefestival gekommen. Seit Paul Taylor, Absolvent der Juillard School in New York, 1954 seine erste Dance Company gründete, gehört er mit Martha Graham und Merce Cunningham zu den wegweisenden Choreografen des Modern Dance. Er entwarf Bühnenstücke zu Musik aus Barock und Pop, Mittelalter und Tango, setzt auf Alltagsgesten und Ausdruckskraft statt auf Spitzentanz und Tutus und integriert Elemente aus Hip-Hop und Jazztanz. Seine Tänzer, eher Athleten als Elfen, bewegen sich mit teils abenteuerlicher Geschwindigkeit, dabei sind die Beziehungen zwischen Tanz und Musik immer exqusit.

Der Abend beginnt freundlich: "Mercury Tidings" ist reiner Tanz zu Motiven aus den ersten beiden Sinfonien von Franz Schubert. Die Kostüme sind so pink wie der Hintergrund, ruhelos wirbeln Tänzer durch Kreise und Diagonalen von Bild zu Bild. Schultern und Becken dürfen mittanzen, als entlade sich Humor und Lebensfreude in Tateinheit mit Schuberts Musik. Vier Tänzerinnen beobachten mit gemischten Gefühlen in einer zweiten Szene die Romanzen von drei Paaren, ehe die dritte Szene auf die Schlussakkorde zuströmt, bei denen das Quecksilber im Standbild gerinnt.

Der griechischen Sage nach ist der Titanensohn Prometheus derjenige, der die Menschen aus Ton formte, sie Ackerbau, Viehzucht und Heilkunst lehrte und ihnen gegen den Willen von Göttervater Zeus das Feuer brachte. Zur Strafe schickte Zeus die hübsche Pandora mit ihrer Büchse, aus der sich Krankheit, Leid und Plage über die Erde verbreitete. Die Choreografie "Promethean Fire" entstand nach dem 9. September, ist aber mehr als die Antwort auf einen Terroranschlag. Es ist eine Allegorie auf Leben und Tod und auf das Aufstehen aus Ruinen. Zugrunde liegen ihr Orgel- und Klavierwerke von Johann Sebastian Bach in der Bearbeitung für Orchester von Leopold Stokowski. Während die ersten Akkorde der Toccata in D-Moll im satten Streicherklang, als Bläserreplik und schließlich im Bass erklingen, stehen die Tänzer da wie eine Mauer.

Minimalistisch geht es los: ein Tänzer umrundet seine Partnerin, dann sie ihn, die Symmetrie bricht auf, formiert sich wieder und gießt Bachs Melodien in neue Figuren. Schwarze Samtanzüge lassen die Körper der Tänzer mit dem dunklen Hintergrund verschmelzen, sodass Schultern, Arme und Köpfe wie Flammen leuchten. Zwei Lager bilden sich heraus, marschieren gegeneinander. In dunkles Rot getaucht, liefert sich ein Paar einen stilisierten Ringkampf, ein Mann taumelt, seine Frau tragend, über die Bretter, Szenen bacchantischer Ekstase münden im Zusammenbruch. Einer nach dem anderen fällt, nach einem letzten Auflodern stapeln sie sich zu einem Berg lebloser Körper.

Von Hoffnung und Liebe zum Leben

Etwas bewegt sich: Ein Mann wühlt sich heraus, er zieht eine reglose Frau zu sich hoch. Die anderen rollen zur Seite und das Paar beginnt zum Präludium Es-Moll einen Pas de deux von klassischer Schönheit. Sie erzählen von Hoffnung, von der Liebe zum Leben. Aber auch sie sind nicht gefeit vor der Unzulänglichkeit der Prometheus-Geschöpfe. Streit bricht aus, sie schubsen sich, streben auseinander. Niedergestoßen klammert sie sich an sein Bein, er stößt sie weg. Doch als sie geht, streckt er die Arme nach ihr aus und mit einem spektakulären Hechtsprung fliegt sie zurück an seine Brust. Weitere Paare kommen dazu und füllen die Bühne mit Leben, Freude und Radschlägen – Prometheus' Feuer brennt weiter.