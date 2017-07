vor 1 Stunde SK Friedrichshafen Bodensee-Schule St. Martin verabschiedet erstmals auch Abiturienten

In einer Schülerversammlung und in Abschlussfeiern hat die Bodensee-Schule St. Martin in Friedrichshafen Haupt- und Werkrealschüler und erstmals auch Abiturienten verabschiedet. Sie waren der erste Jahrgang an dem neuen Sozialwissenschaftlichen Gymnasium von Bodensee-Schule und Schule St. Elisabeth.