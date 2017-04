Im neuen Stück "Caught in the Net" warten auf den schon bekannten Taxifahrer John Smith neue Misslichkeiten. Kein Wunder: Er hat zwei Familien, die nichts voneinander wissen.

Ein Mann, zwei Ehefrauen, zwei Leben, jede Menge Probleme: Die Bodensee Players treten im Mai an vier Abenden mit der typisch britischen Komödie „Caught in the Net“ im Casino in Friedrichshafen (Fallenbrunnen) auf. Ein unterhaltsamer Abend ist garantiert.

In „Run for your Wife“ hatte der Londoner Taxifahrer John Smith zwei Ehefrauen in unterschiedlichen Stadtteilen. Seine unregelmäßigen Arbeitszeiten waren zwar hilfreich, dennoch gab es allerhand Komplikationen, als er verhindern wollte, dass sein Doppelleben auffliegt. „Caught in the Net“ ist nun die Fortsetzung von „Run for Your Wife“. John Smith, der Taxifahrer in Doppelehe, hat nach wie vor seine zwei Familien in unterschiedlichen Teilen Londons. Beide sind glücklich und wissen zum Glück nichts voneinander. Er hat sogar Kinder im Teenager-Alter, ein Mädchen in einer Familie, ein Junge in der anderen. Diese begegnen sich im Internet und freuen sich darauf, einander zu treffen, schließlich haben sie so viel gemeinsam: Sie haben den gleichen Nachnamen, ihre Väter heißen beide John und sind Taxifahrer! Der Versuch, sie voneinander fernzuhaltenk bringt John an seine Grenzen.

Rettung könnte sein Mieter Stanley bringen, der allerdings mit seinem alterssenilen Vater auf dem Sprung in den Urlaub ist. Der Vater glaubt jedoch, er wäre bereits im Urlaub. Die Situation droht außer Kontrolle zu geraten, während John sich seine eigenen Wahrheiten zurechtlegt.

Aufführungen sind allabendlich von Dienstag, 16. bis Freitag, 19. Mai, jeweils um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 9 Euro, ermäßigt 6 Euro. Kartenreservierung unter www.bodensee-players.de und unter Telefon 0 75 41/9 78 27 49.