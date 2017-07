Die Jazzrock-Band besteht seit 50 Jahren, hat Auflösungen und unzählige Besetzungswechsel hinter sich. Runderneuert und stark verjüngt zeigten BS&T am Samstag im großen Zelt, dass sie mehr zu bieten haben als nur einen großen Namen.

42 Euro Eintritt, das ist happig für einen Bandnamen, bei dem man nicht recht weiß, was drinsteckt. Blood, Sweat & Tears (BS&T) haben 50 Jahre auf dem Buckel, die Gründermitglieder von damals befinden sich in den Mittsiebzigern – und die Truppe, die nun beim Kulturufer auf der Bühne steht, ist eine Generation jünger; mindestens. Eigentlich müssten diese Musiker den Zusatz "Revival Band" in den Bandnamen aufnehmen, wäre da nicht Keyboarder Glen McClelland. Der Senior der Truppe stieg schon 1987 ein, aber auch er verpaste die Glanzzeiten von Blood, Sweat & Tears um wenigstens 17 Jahre.

Ettikettenschwindel also? So kann man das nicht sehen. Blood, Sweat & Tears sind und waren eher ein Kollektiv als eine Band und so reicht die Liste der ehemaligen Mitglieder von der Erde bis zum Mond – Wikipedia listet über 150 Namen auf. Aber natürlich hängt dieser Wechselspieler-Status auch damit zusammen, dass der Erfolg nicht lange anhielt. Das Debut "Child is father to the man" war ein Paukenschlag in seiner Verbindung von Jazz, Rock und Klassik. Das zweite Album von 1968 hielt dem selbst gesetzten Maßstab stand, auch wenn Al Kooper und Randy Brecker da schon den Hut genommen hatten. Allerdings hatte man David Clayton-Thomas an Bord geholt, der bis heute als maßgeblicher Sänger von BS&T gilt. Scheibe Nummer drei hing trotz einige Hits durch. Mit der vierten, veröffentlicht 1971, fing sich die Band wieder. Aber danach gingen die Lichter aus. Die Band kam nicht mehr aus dem Sinkflug der Routine.

Viele Gründe also, dem Auftritt im gut besuchten, aber nicht ausverkauften Kulturuferzelt skeptisch zu begegnen. Eine Skepsis, die von den neun Mann im Scheinwerferlicht schnell zerstreut wird – allen voran von Bo Bice. Der Sänger sieht aus wie der junge Glenn Hughes und hat eine Röhre, die sich zupackend um die Textsilben schließt. Schärfer und mit mehr Rock-Appeal als der Maßstab David Clayton-Thomas kommt er in Show und Stimme daher, aber das Timbre ist dem Vorbild doch recht nahe. Tatsächlich gelingt Bice das Kunststück, die alten Fans abzuholen, die diese Songs seit Jahrzehnten im Ohr haben, und sich doch nicht auf ein Abziehbild zu reduzieren.

Angesichts der Präzision der Bläsersätze von Brad Mason, Jonathan Powell (beide Trompete), Anibal Rojas (Saxofon) und Posaune (Brian Bonvissuto) beginnt man recht schnell, froh zu sein über die Verjüngungskur in der Besetzung: Songs wie "Go down gamblin'" und "Lucretia McEvil" sind Hochleistungssport und verlangen Geistesgegenwart. Den Musikern ist es ein Vergnügen, auf die eh schon satt arrangierten Songs noch eine Schippe draufzulegen. Vor 45 Jahren, als der Reiz des Neuen verflogen war, lästerten die Kritiker, die Band erschlüge ihre Songs in fetten Rock-Klischees. Aber heute, live im Zelt, ist einem das wurscht. Dillon Kondor liefert ekstatische Gitarrensoli, die Trompeter kieksen sich die Lunge aus dem Leib, Bläsersatz und Rhythmusgruppe vereinen sich zu Klangwalzen, die mit Hochgeschwindigkeit rotieren – und dann kommt "Sometimes in Winter", eine der schönsten Balladen dieser Band, mit dem lässig-sonoren Gesang von Bassist Ric Fierabracci, der dem Original sehr nahe kommt.

Die Kombo gibt sich ausgiebig dem Solistentrieb hin, dem schon die alte Garde auf ihren Platten frönte. "Smiling Phases" wird von Soli regelrecht in Teile gehackt, was man aber abgesichts der Güte des Schlagzeugsolos von Dylan Elise gern hinnimmt, und in "Lucretia McEvil" leistet sich Keyboarder Glen McClelland mit Schlagzeug und Bass ein so astrein kompromissloses Jazzsolo, dass sich alle alten Urteile gegen BS&T bestätigen: diese Gruppe macht Intelligenzia-Rock. Was wiederum heißt, dass auch die jetzige Besetzung nicht darauf abzielt, jedem zu gefallen und genau weiß, wo das Zentrum des Erbes liegt, das sie hier – zeitweise – antritt. Ob sie auch weiß, wie das Erbe weiterzuführen wäre, steht auf einem anderen Blatt. Ein neues Instrumentalstück, "Surreptitious", klingt so sehr nach hippem Irgendwas, dass nur noch in Sachen Bläser Assoziationen an den BS&T-Klang aufkommen.

Von den euphorischen Reaktionen des Publikums ist die Band völlig von den Socken – Bo Bice überschlägt sich vor Dank und in die Manege gestreuten Komplimenten, und die Band spielt "Hi-De-Ho" wiegenliedbreit, zum Reinlegen. Vor allem hier zeigt sich aber, worin Bo Bice sich von David Clayton-Thomas unterscheidet: es fehlt ihm ein wenig an Gospel und Soul, am wohligen Grummeln. Aber man kann nicht alles haben. Was BS&T geben, ist erstaunlich genug. Dazu gehört, zum Schluss, natürlich "Spinning Wheel", mit den Zeilen "What goes up must come down". Zwei Richtungen, mit denen sich diese Band gut auskennt. An diesem Abend steht sie oben.