Friedrichshafen Blaue Blume voller Zuversicht vor Gemeinderatssitzung

Es sieht ganz danach aus, dass der Gemeinderat mehrheitlich am Montag den Weg frei macht für den Umzug des Vereins Blaue Blume vom derzeit illegalen Standort Obstwiese Windhager Straße zum alten Heizhaus im Fallenbrunnen. Die Stundenten, die das Kultur- und Wohnprojekt ins Leben gerufen haben, freuen sich auf die Veränderung.

Friedrichshafen (asa) Im Vorfeld der Gemeinderatssitzung am kommenden Montag meldet sich der Verein Die Blaue Blume zu Wort. „Die veröffentlichte Sitzungsvorlage der Stadtverwaltung lässt uns sehr zuversichtlich auf den anstehenden Beschluss blicken“, erklärt Ferdinand Nehm im Namen des Vereins. Derzeit nutzt der Verein eine städtische Obstwiese für ihr Kultur- und Wohnprojekt, ohne dafür eine Genehmigung zu haben. Der Gemeinderat wird nun am Montag darüber befinden, ob die Bau- und Zirkuswagen des Vereins im Fallenbrunnen eine neue Bleibe finden. Allerdings muss das Areal auch noch erschlossen werden. Alle Gemeinderatsfraktionen haben im Vorfeld bereits ihre Zustimmung signalisiert, die CDU ist dagegen. Deren Fraktions-Chef Achim Brotzer kritisiert die Besetzung der Wiese als Gesetzesverstoß und sieht eine Ungleichbehandlung gegenüber anderen ehrenamtlich Tätigen.

„Auch die Blaue Blume möchte schnellstmöglich zurück zu geltendem Recht“, heißt es in der Vereinsmitteilung der Blauen Blume weiter. Die mit der Stadtverwaltung gemeinsam erarbeitete Lösung einer Zwischennutzung auf dem Platz vor dem Heizhaus diene nicht nur der Überbrückung bis zu einer langfristigen Lösung: „Die Zwischen- und Pioniernutzung von noch nicht entwickelten Flächen entspricht dem mobilen Konzept der Blauen Blume, und wir freuen uns darauf – bei positiver Beschlussfindung im Gemeinderat – die Potenziale dieses spannenden Ortes erwecken zu dürfen.“ Der Verein gehe davon aus, so Ferdinand Nehm, dass auch für die im Flächennutzungsplan festgelegte Nachnutzung "Bürgerpark" von den Erfahrungen, die man hier in den nächsten Jahren sammeln will, profitieren werde. „Wir schätzen die Bereitwilligkeit der Zeppelin Universität sehr, Teil der Vertragskonstruktion zwischen der Stadt und der Blauen Blume sein.“