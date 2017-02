Friedrichshafen Blaue Blume und der Drang der Jugend: Wie Schüler 1972 ein leeres Geschäft besetzten

Vor vielen Jahren scherten sich schon einmal junge Leute wenig um Recht und Gesetz: 1972 besetzten Schüler ein leeres Lokal im damaligen Salzstadel (später Sparkasse, heute K42). Daraus erwuchs etwas, das bis in die Gegenwart wirkt.

Wer glaubt, das Vorgehen und Handeln der Blauen Blume sei in Friedrichshafen ohne Beispiel, der irrt. Karl Heinz Mommertz, früher Geschichtslehrer und eine halbe Ewigkeit schon für die SPD im Gemeinderat, gab während der Debatte zur Blauen Blume unterhaltsamen Geschichtsunterricht. 1972 hätten Schüler des Kolping-Kollegs ein leer stehendes Ladenlokal im damaligen Salzstadel besetzt. Natürlich ohne Genehmigung, so Mommertz. Die jungen Leute wollten einfach einen Ort zu ihrem Treffpunkt machen. Der damalige Oberbürgermeister Max Grünbeck, nicht bekannt für seine liberalen Positionen, habe die Besetzer schließlich in den Gemeinderat eingeladen und man habe nach einer Lösung gesucht – und gefunden. Und zwar, Ironie der Geschichte, ausgerechnet in einem Gebäude in Hofen, in dem jetzt die Kanzlei von Blaue-Blume-Kritiker und Rechtsanwalt Achim Brotzer (CDU) ihren Sitz hat. Mommertz, damals auch noch ein jugendlicher Hüpfer, kommt heute noch ins Schwärmen über den Verve der Jugend, die in Sturm-und-Drang-Manier alle Hindernisse überwunden hat – Recht hin oder her. Das Haus in Hofen brauchte keinen städtischen Jugendarbeiter, die Jugend verwaltete sich selbst. Dies sei, so Mommertz, die Keimzelle der Molke gewesen. Ohne die Aktion im Salzstadel und die Sache in Hofen hätte es das heutige Jugendhaus in dieser Form nicht gegeben, ist er überzeugt. Ach ja: Seine spätere Ehefrau hat Karl Heinz Mommertz dabei auch kennengelernt. Wenn das keine Erfolgsgeschichte ist!