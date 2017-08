Friedrichshafen Blaue Blume erkundet neue Heimat

Historische Führung durch den Fallenbrunnen: Ein Zeitzeuge berichtet über seine Erinnerungen an das Jahr 1943. Die historische Führung in Kooperation mit dem Stadtarchiv wurde kurzfristig abgesagt. Dafür übernahm Ferdinand Nehm die Tour durch das neue Umfeld.

Friedrichshafen – Noch eine Woche nimmt sich das Friedrichshafener Kultur- und Wohnprojekt "Blaue Blume" Zeit für seinen Umzug von der Apfelwiese auf dem Windhager Hügel vor das denkmalgeschützte Heizhaus im Fallenbrunnen. Die historische Führung in Kooperation mit dem Stadtarchiv wurde kurzfristig abgesagt. Dafür übernahm Ferdinand Nehm die Tour durch das neue Umfeld der "Blauen Blume". Interessante Informationen aus seiner Zeit als hier ein paar Monate untergebrachter Flakhelfer steuerte außerdem Heribert Ritter bei.

"Wir wollen ein Gefühl bekommen, wohin wir hier ziehen", schickte Nehm dem historischen Spaziergang voraus. Dazu gehöre für die "Blaue Blume" auch, sich damit auseinanderzusetzen, welche Rolle sie künftig an diesem Ort einnehmen kann. Als Heribert Ritter sechs Wochen vor seinem 16. Geburtstag im September 1943 begleitet vom damaligen Klassenlehrer als Flakhelfer von Saulgau in den Fallenbrunnen kam ähnelte das einem Abenteuer. Mit einem Schiffchen auf dem Kopf machten die Jugendlichen Schießübungen und hörten im Keller das Brummen der Flugzeuge, die Angriffe auf die Stadt flogen. "Die Gebäude waren nicht verputzt und die Kantine war ein Barackenbau", erinnert sich Ritter mit Blick auf das Gebäude der Zeppelin-Universität.

"Wir kamen uns damals ganz wichtig vor", erinnert sich Ritter. Für viele sei es dann später wirklich bösartig geworden. "Wir sollten sehr darauf achten, dass unser heutiges Europa nicht kaputt geht", gab er den jungen Menschen der Blauen Blume mit auf den Weg. Langsam seien die französischen Besatzer, die von 1945 bis 1992 im Fallenbrunnen stationiert waren, zu Freunden geworden. De Gaulle und Adenauer hätten die Wende vom Erbfeind zur Freundschaft geschafft.

Für Ferdinand Nehm ist besonders interessant, wie sich die verschiedenen Nutzungsphasen des Fallenbrunnen überlagern. So stehe die auf Hochglanz polierte Zeppelin-Universität im momentan denkbar größten Gegensatz zu den noch nicht renovierten Gebäuden. "Das ehemalige Kompaniegebäude 5 mit seinem Torbogen war damals für Offiziere und höhere Dienstgrade vorgesehen", hat Nehm im Stadtarchiv erfahren. Die U-Form der Kasernengebäude sei im Vergleich mit anderen militärisch genutzten Bauten eher untypisch. In unmittelbarer Nachbarschaft befinden sich heute das zum Studentenwohnheim renovierte Kasernengebäude und die noch "ursprüngliche" Nummer 18. "Auch hier ist der Gegensatz gut zu sehen", erläutert Nehm.

Ein Parkscheinautomat gibt ihm zu denken. "Er ist für mich ein Symbol dafür, dass sich die Phase, in der der Platz an diesem Ort einfach zur Verfügung stand, ihrem Ende nähert. Jetzt werden Linien auf die Straße gemalt." Vorbei an Kleingewerbebetrieben von Bootshallen bis zu Autoschraubern und Brachflächen führt die Tour. Im Waldgebiet seien auch heute noch Kellerreste und Ruinen zu finden. "Für uns ist es spannend hierher zu ziehen", sagt Ferdinand Nehm.

Die Blaue Blume ist ein von Studenten gegründetes Kultur- und Wohnprojekt, das ein gesellschaftliches Forum und eine offene Veranstaltungsplattform schaffen möchte. Diese Woche zieht die Blaue Blume in einer bunten Festivalwoche mit Musik, Workshops und Feiern an ihren neuen Standort vor dem Heizhaus im Fallenbrunnen.

Markus Müller, Präsident der Architektenkammer Baden-Württemberg, hielt zum Umzug der Blauen Blume vor das Heizhaus im Fallenbrunnen einen Vortrag: Wie aus kulturellem Kontext und Mut zur Unabhängigkeit epochale Haltung entsteht – Rolf Gutbrod und das Heizhaus. Dabei zeigte er auf, wie viele Gemeinsamkeiten der 1910 geborene Stararchitekt – von ihm stammt unter anderem die Stuttgarter Liederhalle – und die Blaue Blume haben. "Beide beschäftigen sich mit der Frage, wie viele Spielräume in der Gesellschaft möglich sind", so Müller, der die Blaue Blume beim Baugesuch unterstützt hat. Interessant sei auch die Frage, wie viel Haus es sein muss. Dieser Aspekt finde sich auch bei Gutbrod, der wichtige Impulse für die Weltarchitektur gegeben habe.

Das Heizhaus im Fallenbrunnen wurde in den Jahren 1937 bis 1939 gebaut und ist das erste Projekt des Stuttgarter Architekten. Ein Kasernengebäude habe man ihn damals nicht bauen lassen wollen. Der monumentale Zweckbau diente einst dazu, die Gebäude auf dem Flakkasernengelände mit Wärme zu versorgen und steht seit 2002 unter Denkmalschutz. "Das Heizhaus erinnert an einen Staudamm mit wahnsinnigen Kräften", sagte Markus Müller. Es sei erstaunlich und auf gewisse Art ironisch, dass dahinter nur so eine Art Schuppen komme. In sein Erstlingswerk habe Gutbrod alles reingepackt, was ihm eingefallen sei. Zu finden sei die Faszination der Dynamik, die die Industrialisierung mit sich gebracht hat, ebenso wie NS-Architektur. An den Seiten des Gebäudes ist zu sehen, wie die Geschosse gegeneinander versetzt sind.

Für Architekt Markus Müller passen die neuen Nachbarn im Fallenbrunnen bestens zusammen. Auch Gutbrod habe Projekte nicht zu Ende geplant, sondern vielmehr diskutive Prozesse in seine Entwürfe einfließen lassen. "Ihr seid Teil einer Debatte, die aktuell weltweit abläuft und setzt sensationelle Impulse für diese Stadt." So sei es die Aufgabe des 21. Jahrhunderts, bezahlbaren Wohnraum für alle zu schaffen. Dabei gelte es zu prüfen, wie viel Experiment wir in unserer Gesellschaft haben wollen. "Ihr seid jetzt legal und es ist eben keine Rechtsbeugung", bescheinigte er der Blauen Blume", so Müller mit Blick auf den Roten Punkt. (rac)