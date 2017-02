Friedrichshafen Blaue Blume: Areal vor Heizhaus im Fallenbrunnen im Fokus

Drei Stunden lang diskutieren Räte am Dienstagabend nichtöffentlich die Standortfrage für das Wohn-und Kulturprojekt Blaue Blume. Von offizieller Seite ist nichts zu erfahren. Aus Teilnehmerkreisen heißt es, das Heizhaus-Areal im Fallenbrunnen rücke ins Zentrum der Diskussion – doch dafür gibt es bislang keinen Konsens.

Was wird aus der Blauen Blume? Das studentische Wohn- und Kulturprojekt soll nach Willen der Verwaltung die Obstwiese an der Windhager Straße räumen und wegziehen. Doch wohin? Drei Stunden diskutierten am Dienstagabend die Mitglieder verschiedener Gemeinderatsausschüsse nichtöffentlich darüber, wie es weitergehen soll. Von offizieller Seite oder den Fraktionen ist nichts über die Gespräche zu erfahren. Von den Teilnehmern der Blauen Blume ist keine Stellungnahme zu bekommen, es wurde Stillschweigen vereinbart. Auch die Zeppelin-Universität hält sich bedeckt. "Wir bitten um Verständnis, dass wir zu uns zu Sachverhalten im Zusammenhang mit einer nichtöffentlichen Sitzung nicht äußern können", sagt Rainer Böhme, Leiter der Universitätskommunikation. Die städtische Pressesprecherin Monika Blank teilt mit: "Im Vorfeld der Sitzung des Gemeinderates am 13. Februar werden wir uns nicht äußern. Das Thema wird in der öffentlichen Sitzung am 13. Februar behandelt."

Trotzdem sickerten gestern ein paar Informationen durch. Aus Teilnehmerkreisen heißt es, alle Fraktionen – bis auf die CDU – sprechen sich für das Areal vor dem alten Heizhaus im Fallenbrunnen als neue Heimstatt für die Blaue Blume aus. Bislang sei kein Konsens gefunden. Vor dem markanten roten Bau mitten im Fallenbrunnen stünde eine Wiese zur Verfügung. Der Alternativstandort beim Seezeit-Studentenwohnheim scheint aus dem Rennen. Beim Heizhausgelände gibt es aber bauliche und rechtliche Hürden. Problematisch ist die Entsorgung von Abwasser: Das Areal ist nicht erschlossen. Zudem müsste für die Ansiedlung der Blauen Blume eine Befreiung vom Bebauungsplan erteilt und ein Mietvertrag geschlossen werden – all das ist auch mit Kosten verbunden.

Der Standort selbst hat seinen Reiz: Bei einer Begehung von Blaue-Blume-Mitgliedern Mitte Oktober 2016 gab es wohlwollende Worte. Das Heizhaus selbst war immer wieder Gegenstand von Überlegungen für kulturelle Aktivitäten. Bei einer Begehung vor sieben Jahren sagte Baubürgermeister Stefan Köhler: Das Heizhaus wird künftig eine viel größere Bedeutung erfahren. Meine Vorstellung ist ein Treffpunkt, der allen Bewohnern und Nutzern des Fallenbrunnens offen steht." Daraus wurde bislang nichts. Zuletzt hatten im Juli 2016 SPD- und CDU-Fraktion einen gemeinsamen Antrag gestellt zur Entwicklung des „Häfler“-Kulturangebotes an den Standorten Kulturbahnhof Fischbach und Fallenbrunnen. Im Beschlussprotokoll der Sitzung des Kultur- und Sozialausschusses vom 7. Dezember 2016 heißt es: "Die Verwaltung wird beauftragt, die längerfristige Perspektive dieser beiden Standorte im Rahmen eines Kulturentwicklungskonzeptes untersuchen zu lassen, in dem auch das alte Heizhaus im Fallenbrunnen und alle anderen Kulturstandorte Friedrichshafens Berücksichtigung finden."

