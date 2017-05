Friedrichshafen-Kluftern Bis zu zwei neue Kindergärten in Kluftern?

Der Kindergarten in Kluftern soll so schnell wie möglich mit Containern erweitert werden. Die beiden bestehenden Kindergärten Kluftern und Efrizweiler sollen später ausgebaut werden. Außerdem im Gespräch sind ein Waldkindergarten und zwei neuen Gruppen im Neubaugebiet Lachenäcker.

Der Bedarf an Plätzen in Kindertagesstätten ist in ganz Friedrichshafen ein Problem. Auch der Stadtteil Kluftern rechnet in den nächsten drei Jahren mit mehr Kindern, die Betreuungsplätze benötigen.

Der Ortschaftsrat stimmte am Donnerstag den Vorschlägen im neuen Kindergartenbedarfsplan einstimmig zu. Für Kluftern bedeutet dies: Der bestehende Kindergarten wird möglichst zeitnah mit Containern erweitert und in einem zweiten Schritt werden die Kindergärten Kluftern und Efrizweiler ausgebaut. Innerhalb der westlichen Stadtteile laufen die Gespräche für einen Waldkindergarten. Zudem sprach Ortsvorsteher Michael Nachbaur von einer weiteren möglichen Einrichtung in einem geplanten Neubaugebiet. "Bis 2020 werden die Kinderzahlen in Kluftern deutlich über 200 steigen", las Reinhardt Friedel, Abteilungsleiter des Amtes für Bildung, Familie und Sport, aus der Prognose der Stadt ab. Der Vorausschau zufolge gehen die Zahlen ab 2021 wieder zurück. Ortsvorsteher Nachbaur ergänzte aber: "Durch die Erschließung neuer Baugebiete erwarten wir einen ungebrochen hohen Bedarf."

So schnell wie möglich soll die bestehende Einrichtung um einen Container-Bau erweitert werden, bis Entwürfe für eine bauliche Erweiterung fertiggestellt und genehmigt sind. "Wir haben uns solche Container einmal angeschaut und waren positiv überrascht. Die Qualität ist gut und wir wollen schnell handeln", sagte Nachbaur. Er hofft auf eine Umsetzung bis Anfang 2018. Bei einer Umfrage unter Eltern in Kluftern, Schnetzenhausen und Fischbach war Interesse für einen Waldkindergarten bekundet worden. "Wir sind im Gespräch mit den Johannitern, die eine solche Einrichtung bereits in Lottenweiler betreiben. Die haben das Know-How und Konzepte und ein Waldkindergarten wäre recht schnell realisierbar", berichtete Nachbaur. Neu ins Gespräch brachte der Ortsvorsteher eine Einrichtung mit zwei Gruppen im geplanten Neubaugebiet Lachenäcker. Für Details sei es aber zu früh.