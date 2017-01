Friedrichshafen Bis zu 140 Nutzer gleichzeitig verfolgen den Jahresempfang im Livestream

Erfolgreiche Premiere: Erstmals wurde der Jahresempfang der Stadt Friedrichshafen am Sonntagabend in Echtzeit im Internet übertragen.

Nicht allein die gut 1800 Besucher, die am Sonntagabend ins Graf-Zeppelin-Haus gekommen sind, konnten den offiziellen Teil des Jahresempfangs der Stadt in Echtzeit verfolgen. Ob die anderen Zuschauer auf unterwegs waren, auf dem Sofa oder am Schreibtisch saßen, ist nicht bekannt. Fest steht aber, dass bereits am Sonntagabend weitere Menschen Rück- und Ausblick von Oberbürgermeister Andreas Brand, die Auftritte des Jugendsinfonieorchesters der Musikschule Friedrichshafen sowie Moritz Freiherr Knigges Festrede verfolgten. Erstmals wurde das Geschehen im Hugo-Eckener-Saal nicht nur per Video in den Ludwig-Dürr-Saal übertragen, sondern war auch per Livestream im Internet zu verfolgen.





"Wir konnten als Höchstwert der gleichzeitigen Zugriffe rund 140 Nutzer zählen", berichtet Stadtsprecherin Monika Blank auf SÜDKURIER-Anfrage, "insgesamt hatten wir mehr als 600 Zugriffe auf den Livestream." Das schließlich etwa zwei Stunden und 15 Minuten lange Video, das mit einem Überblick über den sich füllenden Hugo-Eckener-Saal beginnt und beim Aufbruch der Besucher in Richtung Buffet endet, steht auf dem Youtube-Kanal der Stadt weiterhin in voller Länge zur Verfügung. Bis Montagnachmittag wurde es rund 700 Mal aufgerufen. Da alles ausgesprochen gut geklappt habe, werde sicher auch der Jahresempfang im kommenden Jahr wieder live übertragen, so Monika Blank. Ob in Zukunft auch andere städtische Veranstaltungen für einen Livestream infrage kommen, werde von Fall zu Fall entschieden. "Das war jetzt auf jeden Fall ein erfolgreicher Testlauf."