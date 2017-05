Friedrichshafen Bio-Unterricht im Grünen Klassenzimmer

Vor 15 Jahren hat die Stadt Friedrichshafen das Grüne Klassenzimmer ins Leben gerufen. Drei Mitarbeiterinnen ziehen durch Schulen und Kindergärten und bieten verschiedene Module an, um mit Kindern und Schülern in der Natur zu lernen. Zu diesem Zweck unterhält die Stadt auch drei Lernbiotope. Die Nachfrage nach dem Angebot hat sich in den 15 Jahren verdoppelt.

Friedrichshafen – Mit Keschern und Lupenbechern ziehen sie durch das hohe Gras. "Da", ruft Ece, Jann schwingt den Kescher. Aber der kleine blaue Schmetterling war schneller. Schließlich erwischt Jann ihn doch. Vorsichtig lässt Ece ihn in den Lupenbecher krabbeln. "Cool", freut sie sich. "So schön weiß und blau", sagt Jann. Die 7. Klasse der Swiss International School ist auf Insektenjagd im Lernbiotop. Als Biologin Angelika Eckstein die Schüler zu sich ruft, haben sie einen Kleintierzoo zusammen: Schmetterling, Hummeln, Bienen, Libellen, eine Ameise, eine Spinne, zwei Fliegen. Eckstein erklärt, wer als Bestäuber unterwegs ist: "Der Schmetterling liebt Korbblütler, da hat er Platz. Die Biene mag Nektar und bunte Farben. Fliegen haben einen schlechten Geschmack, die mögen, wenn es nach Aas riecht." Lehrerin Valérie Nadeau hat in der Schule die entsprechenden Pflanzenteile durchgenommen. Jetzt können ihre Schüler selbst sehen, wie Pollen die Hinterbeine der Biene gelb färben und dass Hummeln Löcher in Blüten knabbern, um an den Nektar zu kommen. "Es ist wunderbar, mit den Schülern rauszukommen, hier können sie Biologie konkret erleben", sagt sie.

Seit 2002 bietet die Stadt Friedrichshafen Naturbildung im Grünen Klassenzimmer an. Naomi Barker von der Abteilung Umwelt und Naturschutz erklärt: "Friedrichshafen ist Mitglied im Bündnis 'Kommunen für biologische Vielfalt' und hat sich mit der lokalen Agenda 21 zu einer nachhaltigen Stadtentwicklung verpflichtet." Das Grüne Klassenzimmer sei Teil dieser Strategie. Um biologische Prozesse erfahrbar zu machen, ziehen die drei Mitarbeiterinnen des Grünen Klassenzimmers durch Schulen und Kindergärten. Sie erkunden mit den Kindern die Umgebung, ob Wiese, Wasser oder Wald. Ihre Angebote reichen von der Wiesensafari für Kleinkinder bis zur Untersuchung von Bodenproben mit älteren Schülern. "Viele Schulen haben keinen Schulgarten und kaum Grün in der Nähe, daher stellen wir noch drei Standorte zur Verfügung", sagt Barker: den Wasserturm im Riedlewald, das Lernbiotop am Riedlewald und den Schulgarten im Zeppelindorf.

Angelika Eckstein hat das Konzept mitentwickelt: "Natur findet nicht nur im Naturschutzgebiet statt, sondern in unserer direkten Umgebung." Sie erlebt Kinder, die im Alltag geschlossene Räume nicht verlassen und sich vor allem fürchten, was kriecht. "Ich möchte bei ihnen die Faszination an der Natur wecken, dass sie erleben, dass auch ein kleines Tier atmet, isst, Beine hat, wie sie selbst", sagt sie. Auch das Lernbiotop hat sie mitgestaltet. "Es sollte eine naturnahe Waldrandsituation abbilden, mit vielgestaltigem Offenland und unterschiedlichen Lebensräumen. " Umgeben von einer Hecke aus wilden Rosen, Liguster, Hasel und Holunder, breitet sich hinter dem Bionik-Lehrpfad eine Staudenwiese aus, über dem Tümpel schwirren Libellen. Im Schuppen verwahrt sie ihr Material: Imkerkleidung, Bestimmungsbücher, Mikroskope und einen Gasherd: "Wir kochen oft Holundersirup, den können die Schüler nach Haus mitnehmen."

Heute bekommen sie eine Tüte Häfler Mischung. "Wenn die Obstblüte vorbei ist, finden die Bienen nicht mehr viel Nahrung, deshalb haben wir hier Samen von 32 einheimischen Blumen drin", sagt Barker und verteilt sie. Philipp sagt: "Das war cool hier, mal draußen sein und nicht im Haus zu sitzen." Mira hat etwas gelernt: "Blumen können nicht ohne Insekten leben und Insekten nicht ohne Blumen." Jann fragt, ob er eine Holunderblüte mitnehmen kann. "Die kann ich für mein Projekt nehmen, für die Bestimmung von Pflanzenanatomie." Natürlich darf er.

Erfahrung und Bildung in der Natur

Seit 2002 unterhält die Umweltabteilung der Stadt Friedrichshafen das Projekt Grünes Klassenzimmer. Sein Ziel ist es, Kindern und Jugendlichen Erfahrung, Begegnung und Bildung in der Natur zu ermöglichen. Die Mitarbeiter kommen an Schulen oder Kindergärten. Sie erkunden in Lerngängen die nähere Umgebung und erforschen mit den Kindern die Lebensräume vor Ort. Dabei geht es um die Wahrnehmung mit allen Sinnen und spielerische und praktische Kenntnisvermittlung.

Vor zwei Jahren hat die Stadt zusätzlich drei Lernorte im Stadtgebiet eingerichtet. Es gibt 68 Unterrichtsmodule für verschiedene Altersstufen. Lehrkräfte weiterführender Schulen können diese Orte auch für eigene Projekte nutzen. Mit 15 000 Euro im Jahr finanziert die Stadt das Programm. 2016 verzeichnete das Grüne Klassenzimmer 88 Veranstaltungen mit insgesamt 1813 Teilnehmern. Damit hat sich die Nachfrage nach Angeboten des Grünen Klassenzimmers seit seiner Gründung mehr als verdoppelt.

Seit zehn Jahren gibt es auch das Globale Klassenzimmer. Dieses Bildungsangebot der Stadt widmet sich der Globalisierung und Nachhaltigkeit in der Einen Welt. Themen sind etwa fairer Handel, Menschenrechte, Konsumverhalten oder Migration. Kooperationspartner ist der Verein Eine Welt.

