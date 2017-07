Berlin Bild: 1977 entführte Landshut kommt nach Friedrichshafen ins Museum

Die 1977 von Terroristen entführte und von der Spezialeinheit GSG-9 im somalischen Mogadischu befreite „Landshut“ soll laut „Bild“ nach Friedrichshafen gebracht werden.

Weitere Informationen Symbol des RAF-Terrors am Bodensee

Das Terrorjahr 1977



Hier einige der blutigen Ereignisse:



7. April: Generalbundesanwalt Siegfried Buback und zwei Begleiter werden in einem Wagen in Karlsruhe erschossen. Wer die Attentäter waren, ist bis heute nicht eindeutig geklärt. Es gab jedoch Verurteilungen im Zusammenhang mit der Tat.



30. Juli: Weil er sich seiner Entführung widersetzt, wird Dresdner-Bank-Chef Jürgen Ponto in seinem Haus in Oberursel ermordet. Die RAF-Terroristen hatten sich mit Hilfe der Ponto-Bekannten und späteren RAF-Mitglieds Susanne Albrecht Zugang zum Haus verschafft.



5. September: Arbeitgeberpräsident Hanns Martin Schleyer wird in Köln von einem RAF-Kommando entführt. Schleyers Fahrer und drei Leibwächter sterben im Kugelhagel. Die Entführer drohen mit der Ermordung Schleyers, falls nicht elf RAF-Häftlinge freigelassen und an einen Ort ihrer Wahl ausgeflogen würden. Die Regierung lehnt das ab.



13. Oktober: In Absprache mit der RAF kapern vier Palästinenser die Lufthansa-Maschine „Landshut“ mit 91 Menschen an Bord. Die Luftpiraten bekräftigen die Forderungen der Schleyer-Entführer. Der über 9000 Kilometer lange Irrflug endet am 17. Oktober in Mogadischu (Somalia). Am Tag zuvor hatten die Terroristen in Aden (Jemen) den Flugkapitän erschossen.



18. Oktober: Kurz nach Mitternacht stürmt die Anti-Terroreinheit GSG 9 die Maschine und befreit die Geiseln unversehrt. Bei der Aktion werden drei Terroristen getötet. Wenige Stunden danach töten sich die RAF-Häftlinge Andreas Baader, Gudrun Ensslin und Jan-Carl Raspe in Stuttgart-Stammheim selbst.



19. Oktober: Schleyers Leiche wird mit mehreren Kopfschüssen im Kofferraum eines Autos in Mülhausen (Elsass) gefunden.

Das Auswärtige Amt habe die in Brasilien verschrottete frühere Lufthansa-Maschine für umgerechnet rund 20 000 Euro erworben, schreibt die Zeitung (Donnerstag).Das Wrack solle nun mit Unterstützung der Lufthansa und der in Friedrichshafen ansässigen Dornier Stiftung als Ausstellungsstück hergerichtet werden. Die Schirmherrschaft über die Ausstellung werde Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) übernehmen.Außenminister Sigmar Gabriel sagte der Zeitung, die Geschichte der Maschine sei spannend und auch wieder hochaktuell, in Zeiten, in denen ein ganz anderer Terrorismus unser friedliches Zusammenleben bedrohe. „Die Botschaft der "Landshut" ist: Wir lassen uns nicht unterkriegen.“ Sie sei ein „Mutmacher“.Am 13. Oktober 1977 hatten vier Palästinenser in Absprache mit der deutschen linksterroristischen Rote Armee Fraktion (RAF) die „Landshut“ mit 91 Menschen an Bord gekapert. Die Terroristen bekräftigten Forderungen der RAF, die mit der Entführung von Arbeitgeberpräsident Hanns Martin Schleyer Gesinnungsgenossen freipressen wollte.Der über 9000 Kilometer lange Irrflug endete am 17. Oktober in Mogadischu. Am 18. Oktober kurz nach Mitternacht stürmte die Anti-Terroreinheit GSG 9 die Maschine und befreite die Geiseln unversehrt. Bei der Aktion wurden drei Terroristen getötet.