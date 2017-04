Friedrichshafen Beziehungsstreitereien mit Schlägen und Tritten

In der Friedrichshafener Innenstadt ist laut Polizeibericht am Dienstabend ein Beziehungsstreit ausgeartet, es hat zwischen einigen Beteiligten Fausthiebe, Tritte und Ohrfeigen gegeben.

Wegen Streitigkeiten wurden Polizeibeamte am Dienstag gegen 22.15 Uhr zu einer Wohnung in die Bismarckstraße gerufen. Dort traf die Polizei auf eine 38-jährige Frau, die von einem 24-Jährigen am Hals gepackt und ins Gesicht geschlagen worden war und deren 14- und 18-jährige Töchter vom selben Mann Ohrfeigen und Faustschläge gegen den Kopf bekommen hatten.

Ermittlungen haben ergeben, dass die drei Frauen eine Wohngemeinschaft aufgesucht hatten. Während die Mutter vor dem Haus wartete, sollen die Töchter in die zum Tatzeitpunkt gut besuchte Wohngemeinschaft gegangen sein, um mit einer 21-jährigen Bekannten ein angebliches Verhältnis mit dem Freund der 14-Jährigen zu klären.

In der Wohnung soll es zu einem unübersichtlichen Gerangel gekommen sein. Die 14-Jährige soll die 21-Jährige getreten haben. Um der Situation zu entkommen, sei die 21-Jährige zusammen mit dem 24-Jährigen vor den sie verfolgenden Töchtern geflüchtet, worauf diese auf die vor dem Haus wartende Mutter trafen. Nach einer kurzen Auseinandersetzung flüchtete das Paar weiter.