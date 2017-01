Die Galerie Lutze in Friedrichshafen zeigt Editionen des Künsters. Darunter ist Auflagenkunst, die sich auch heute noch jeder leisten kann.

Einen echten Beuys gibt es schon für 80 Cent. Und das nicht nur einmal. Bernd Lutze bietet den "Billig-Beuys" massenweise feil, am Postkartenständer, wie ein Kioskbesitzer. Nicht anders hat Beuys sich das gedacht. Exquisite Kunst für Wenige, das war seine Sache nicht. Über die Preissteigerungen, die seine Arbeiten nach seinem Tod erfuhren, wäre er wohl entsetzt gewesen.

„Beuys hat sehr viel Auflagenkunst gemacht. Das war ihm wichtig, um an die Öffentlichkeit zu treten“, sagt Bernd Lutze bei der Vernissage in seiner Häfler Galerie. Deshalb betrachtete Beuys die simple Postkarte als ideales Medium. 81 verschiedene Karten hat Beuys im Ganzen herausgegeben, und jede ist als Auflagengrafik zu betrachten. Denn es wurden auf den Karten nicht schon bestehende Arbeiten abgebildet, wie man das gewohnt ist – sondern jedes Kartenmotiv stellt eine eigenständige Arbeit dar, die es nur als Karte gibt. Die Edition Staeck gibt die Karten bis heute heraus. „Staeck hat mir gesagt, dass ich wahrscheinlich der einzige Galerist sei, der den Karton mit allen Karten je ausgestellt hat“, erzählt Bernd Lutze. Der Grund ist klar: Man kann damit kein Geld verdienen; der Karton kostet gerade mal 50 Euro. „Das ganze künstlerisches Leben von Beuys ist in dieser Schachtel verpackt“, sagt Lutze. Denn die Karten entstanden im Verlauf von 30 Jahren, zwischen 1956 und 1985. Natürlich wird der Karton schon bei der Vernissage verkauft.

Einen Auszug daraus, 24 Motive, gibt es aber im besagten Ständer. Darunter auch eine, die als geflügeltes Wort Karriere machte: „Wer nicht denken will, fliegt raus“, per Hand auf eine Karteikarte geschrieben, wie Schüler sie zum Vokabellernen benutzen. Schwingt sich Beuys hier also zum Lehrmeister auf? Nein. Denn in winziger Schrift fügt Beuys zwei Worte an: „sich selbst“. Raus fliegt, wer „sich selbst“ nicht denkt; wer nicht reflektiert, sich nicht einbindet in die umgebende Gesellschaft. Nie zuvor in der Kunst war der Einzelne weniger eine einsame Insel als bei Beuys.

Das zeigt sich auch in einer Postkarte, auf der Beuys seine Anschrift angibt. „New Adress: Kunstakademie Düsseldorf, ruined by State“. Eine Reaktion auf seinen Rauswurf 1972 als Akademie-Professor durch Kultusminister Johannes Rau. Beuys hatte für seine Klasse keine Zulassungszahlen akzeptiert, hatte sie für jeden geöffnet. Am Ende bestand sie aus 268 Studenten. Beuys argumentierte mit dem grundgesetzlich festgeschriebenen Recht auf Bildung und berief sich auf die gesellschaftspolitische Aufgabe der Akademie. Dem Ideal der Offenheit entspräche sie nicht mehr; Beuys bezeichnete die Akademie als „angeschossenen Panzerkreuzer“.

Bei Beuys geht es nicht darum, dass der Künstler als Einzelner einen Artefakt herstellt, sondern das Kunstwerk ist ein sozialer Prozess, der zwischen Menschen stattfindet. Diese Kunstauffassung legte die Axt an die Wurzel der konventionellen Künstlerausbildung und ihrer Stätte: der Akademie.

Kunst wird zur sozialen Skulptur. Sie besteht aus einem Strom gemeinschaftlich erbrachter Kreativität. Das klingt auch aus der Postkarte mit dem Satz „Ich ernähre mich durch Kraftvergeudung“: die eingebrachte Kraft ist nicht vergeudet, sondern gerät in einen Energiefluss, der sozusagen honigpumpenhaft zirkuliert.

Die heute von Beuys verkaufte Kunst besteht zu einem Großteil aus Zeichnungen und Schaubildern, die auf Seminarsituationen zurückgehen, in denen Beuys seine Ideen vermittelte. Auch bei Lutze hängen solche Bildtafeln, in denen die Grenze zwischen Text und Bild tatsächlich durchgängig ist, entsprechend des Beuys-Spruchs „Auch wenn ich signiere, zeichne ich“. Im Kern der Ausstellung steht dabei die Tafel „Letter from London“ (1977). Auf ihr kommen auch die Buchstaben T und R vor, Abkürzungen für Transmitter (Sender) und Receiver (Empfänger). Allerdings ist das R spiegelverkehrt geschrieben – es wendet sich so dem T zu; „damit sie sich aufeinander zubewegen, ein Gespräch führen, und nicht jeder in eine andere Richtung spricht“ sagt Bernd Lutze. Die Rollen in Beuys’ Seminaren waren denn auch nicht festgelegt. Seine schwindlig machende Redegabe ist legendär, er zielte aber auf den Dialog ab.

Im hinteren Teil der Ausstellung finden sich schließlich Radierungen und Lithographien. Aus Bernd Lutzes persönlicher Sicht steckt der „eigentliche“ Beuys allerdings weniger in den Mappenwerken als in seinen übrigen Auflagenobjekten: „Radierung war eher ein Zugeständnis an den Kunstmarkt.“

Bis 25. März in der Galerie Lutze, Zeppelinstraße 7. Geöffnet Mittwoch bis Freitag von 14 bis 19 Uhr, Samstag 10 bis 13 Uhr und nach Vereinbarung unter Telefon 0 75 41/2 27 13.