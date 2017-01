Friedrichshafen Betrunkener Mann greift Taxifahrer an

Betrunkener Mann greift Taxifahrer an

Ein Taxifahrer wurde am späten Donnerstagabend in Friedrichshafen von einem 55-Jährigen angegriffen.

Als der Taxifahrer gegen 23.15 Uhr auf dem Bahnhofvorplatz aus seinem Taxi ausstieg, baute sich der alkoholisierte Mann laut Polizeibericht vor ihm auf, ging in Angriffsposition und schlug den Taxifahrer. Diesem gelang es, so weit zurückzuweichen, dass ihn der Schlag nur noch mit geringer Wucht traf. Der anschließend zu Fuß flüchtende 55-Jährige konnte im Rahmen einer Fahndung in der Schanzstraße gestellt werden. Bei ihm wurden nach Polizeiangaben knapp zwei Promille gemessen.