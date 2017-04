vor 34 Minuten SK Friedrichshafen Betrunkener Autofahrer muss Führerschein abgeben

Er fiel laut Polizeibericht durch seine ruckartige Fahrweise auf und würgte in der Teuringer Straße schließlich den Motor seines Autos ab: Ein 60-jähriger Fahrer, der am Mittwochnachmittag in Friedrichshafen von einer Polizeistreife kontrolliert wurde, musste seinen Führerschein abgeben.

SÜDKURIER Schön, dass Ihnen SÜDKURIER Online gefällt. Unser Dankeschön für Ihre Treue Ihr 5 €-Gutschein für den SÜDKURIER Onlineshop* DANKE2016 Jetzt weiterlesen Direkt zum Shop Ich möchte gleich Digital-Abonnent werden *Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.