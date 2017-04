Friedrichshafen Betrunkene Kundin prellt Taxifahrer

Die Polizei ermittelt gegen eine Frau wegen Betruges. Die 46-Jährige war laut Polizeibericht mit fast 4 Promille alkoholisiert und bezahlte die Fahrtkosten von rund 10 Euro nicht.

Der Fall spielte am Sonntag gegen 21.15 Uhr. Die laut Mitteilung stark alkoholisierte Frau wurde von einem Taxifahrer bei einer Gaststätte abgeholt. An einer Tankstelle kaufte die 46-Jährige eine Flasche Wodka. Der Taxifahrer fuhr zum Polizeirevier, weil die Frau die Kosten in Höhe von zirka 10 Euro nicht bezahlten konnte.

Polizeibeamte mussten die Frau stützen, da sie sich nicht mehr auf den Beinen halten konnte. Rettungsdienstkräfte brachten die mit knapp vier Promille alkoholisierte 46-Jährige ins Klinikum.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Leistungsbetruges wurde eingeleitet, da die Frau nur noch über einen Betrag von 5 Cent verfügte.