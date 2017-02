Friedrichshafen Betrunken von Barhocker gestürzte Frau erfindet Verkehrsunfall

Blutende Gesichtsverletzungen hat sich eine 66-Jährige am Mittwoch im Bereich der Werastraße zugezogen. Diese rührten allerdings nicht von dem Unfall her, von dem die Frau Rettungsdienstkräften und Polizisten zunächst erzählte.

Rettungsdienstkräfte wurden am Mittwoch gegen 13.30 Uhr zu der Frau in die Werastraße gerufen. Ihnen sowie hinzugerufenen Polizeibeamte erzählte die 66-Jährige, die laut Polizeibericht deutlich alkoholisiert vor einer geschlossenen Apotheke angetroffen wurde, von einem Unfall. Im Bereich des Kreisverkehrs sei sie von einem unbekannten Autofahrer angefahren worden und dadurch gestürzt.

Ermittlungen ergaben nach Polizeiangaben, dass die Frau zuvor in einem Markt beim Einkaufen war, in einem weiteren Geschäft alkoholbedingt ein paar Mal von einem Barhocker gefallen war und sich hierbei ihre Verletzungen zugezogen hatte. Trotz Bitten von Angestellten hatte sie sich auf den Weg in Richtung Kreisverkehr gemacht und war im Bereich der Apotheke gestrandet.

Gegen die 66-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Vortäuschens einer Straftat eingeleitet. Sie bedankte sich auf ihre Art mit mehrmaligem Zeigen des ausgestreckten Mittelfingers, weshalb sie zusätzlich wegen Beleidigung angezeigt wird.