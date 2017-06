Friedrichshafen Betrug: Falsche Polizisten gestellt und verhaftet

Betrüger, die sich als "Polizisten" ausgegeben haben und in Friedrichshafen eine Seniorin um ihr Vermögen bringen wollten, sind gestellt und verhaftet worden. Dies geht aus einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Konstanz hervor.

Friedrichshafen – Im Zuge von Ermittlungen anderer Dienststellen wurde am vergangenen Freitag bekannt, dass eine 93-Jährige wohl Opfer falscher Polizeibeamter geworden war. Weitere Ermittlungen bestätigten den Verdacht. Seit Mitte Mai wurde das Opfer von "Polizeihauptkommissar Neumann von der Kripo Friedrichshafen" mittels falscher Telefonnummer 0 75 41/1 10 kontaktiert. Die Täter erklärten der Seniorin, dass eine Einbrecherbande festgenommen worden sei und sich bei diesen Personen Notizen mit Namen und Bankdaten der Geschädigten befinden würden. Der Frau wurde vorgegaukelt, dass ihr – ausgehorchtes – Vermögen auf der Bank nicht mehr sicher sei.

Die 93-Jährige holte Mitte Mai 25 000 Euro und Anfang Juni 100 000 Euro bei ihrer Bank ab, verstaute das Bargeld weisungsgemäß jeweils in einen Umschlag und legte diesen vor der Haustüre ab, wo der Umschlag jeweils abgeholt wurde, ohne dass die Geschädigte jemanden zu sehen bekam. Da die Täter davon ausgingen, dass die 93-Jährige im Besitz von weiteren 100 000 Euro ist, wurde nun am Dienstagabend weisungsgemäß ein weiterer Briefumschlag vor dem Haus abgelegt.

Unmittelbar danach ging ein mit einem Handy telefonierender 31-jähriger Mann zum Ablageort, nahm das Kuvert an sich und ging sofort zu einem Mietfahrzeug aus Bremen, in dem ein als Fahrer fungierender 22-Jähriger wartete. Das Mietfahrzeug wurde beschleunigt in Richtung Lindau gefahren.

Unterwegs wurde wohl das Kuvert geöffnet, der Inhalt als wertlos erkannt und aus dem Fahrzeug geworfen. Das Auto ist auf der Bundesstraße 31 zwischen Kressbronn und Lindau gestoppt worden. Die beiden Männer wurden festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg wurden die beiden Beschuldigten am Mittwoch dem Haftrichter beim Amtsgericht Tettnang vorgeführt. Es wurden Haftbefehle erlassen.