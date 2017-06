Friedrichshafen Betrüger prellen Seniorin um 26 000 Schweizer Franken

Eine Frau in Friedrichshafen ist Opfer eines Betrugs geworden. Laut Polizei erhielt die Seniorin Anrufe eines angeblichen Bekannten. Der Anrufer bat die Frau um 25 000 Euro für eine Wohnung. Die 87-Jährige übergab schließlich 26 000 Euro an eine Unbekannte.

In mehreren Telefonaten gab sich ein männlicher Anrufer am Donnerstag als Bekannter einer 87-Jährigen aus, der nach dem Kauf einer Wohnung bei einer Auktion schnell 25 000 Euro benötigen würde und ansonsten 8000 Euro als Strafe bezahlen müsse. Die 87-Jährige übergab schließlich 26 000 Schweizer Franken einer ihr unbekannten Frau in einer Einkaufstüte.