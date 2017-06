Friedrichshafen Betrüger immer dreister: Falsche Polizisten stehen plötzlich vor der Haustür

Nach einem Vorfall in Friedrichshafen warnt die Polizei erneut vor Betrügern, die sich als Polizisten ausgeben – und offenbar immer dreister werden.

Eine betagte Frau wurde am Freitagvormittag von einer Frau angerufen, die sich als Polizeibeamtin ausgab. Ihre Telefonnummer war laut Polizeibericht unterdrückt. "Nach der üblichen Erklärung, dass man einer kriminellen Bande auf der Spur sei, sollte die angerufene Frau die Aufklärung unterstützen und Fingerabdrücke abgeben", heißt es weiter. Nach Fragen nach Angehörigen, sowie dem Vorhandensein von Geld und Schmuck und dessen Aufbewahrungsorten wurde die Angerufene misstrauisch und konfrontierte die Anruferin mit Fällen falscher Beamter, berichtet die Polizei. Die Anruferin soll daraufhin erbost erklärt haben, dass sie sich eine solche Anschuldigung nicht gefallen lasse und vorbeikomme.

Kurze Zeit später klingelte es an der Haustüre der Geschädigten und es erfolgten Rufe, dass die Polizei vor der Türe stehen und eingelassen werden will. Nach einem weiteren anonymen Anrufversuch am Samstag sollen sogar mehrere Personen erschienen sein.

Die richtige Polizei warnt vor der seit Monaten praktizierten Masche und hält Verhaltenstipps online unter www.polizei-beratung.de vor.