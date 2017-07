Friedrichshafen Betrüger gibt sich als Notar aus und will Bargeld abzocken

Betrüger gibt sich als Notar aus und will Bargeld abzocken

Ein Anrufer hat sich gegenüber einem 70-Jährigen aus Friedrichshafen als Notar ausgegeben und zur Übergabe eines "Gewinns" eine "Bearbeitungsgebühr" von 900 Euro abzocken wollen. Dies geht aus dem Polizeibericht hervor.

Die Polizei ermittelt wegen versuchten Betruges. Ein "Notar Stoll" rief am vergangenen Freitagvormittag bei einem 70-Jährigen aus Friedrichshafen an und teilte mit, der Senior habe etwas gewonnen. Es sei jedoch eine Bearbeitungsgebühr nötig. Ein Bote sollte den nicht näher bezeichneten Gewinn vorbeibringen und 900 Euro Bargeld als Bearbeitungsgebühr gleich in Empfang nehmen. Als der 70-Jährige Nachbarn bat, ihn zur Bank zu fahren, informierten diese einen Angehörigen.

In weiteren Telefonaten versuchte der Betrüger, an die "Gebühr" zu kommen, was abgelehnt wurde. Eine Internetrecherche zur angezeigten Rufnummer mit Münchner Vorwahl ergab Warnmeldungen vor Betrügern.