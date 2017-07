Friedrichshafen Betrüger gibt sich als Microsoft-Mitarbeiter aus

Wieder gibt sich ein Unbekannter in der Region als Microsoft-Mitarbeiter aus. Die Polizei warnt ausdrücklich vor dieser Betrugsmasche.

Friedrichshafen – Um 200 Euro wurde dabei am Mittwochnachmittag ein 75-jähriger Mann im Raum Friedrichshafen betrogen. Wie die Polizei mitteilt, erhielt der Mann gegen 14 Uhr einen Anruf. Ein angeblicher Microsoft-Mitarbeiter gab in englischer Sprache vor, es würde Probleme mit seinem Computer geben. In einem rund zweistündigen Telefonat konnte der Betrüger sein Opfer dazu bringen, dass dieses ihm Zugriff auf seinen Computer ermöglichte. Zur Behebung der angeblichen Probleme wurde ein Betrag von 149 Euro vereinbart und per Onlinebanking überwiesen.

Nachdem der Bildschirm kurz schwarz und dem 75-Jährige die Sache suspekt geworden war, drängte er auf eine Beendigung des Vorhabens, schreibt die Polizei in ihrem Bericht weiter. Der Anrufer verabschiedete sich und beendete das Gespräch. Direkt nach dem Telefonat nahm der 75-Jährige Kontakt mit seiner Bank auf und musste erfahren, dass in fünf Überweisungen ein Gesamtbetrag in Höhe von 400 Euro überwiesen worden war. Drei Überweisungen konnten zurückgeholt werden, bei zwei Überweisungen mit einem Betrag von 200 Euro gelang dies nicht mehr.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor dieser Betrugsmasche und stellt Informationen im Internet unter www.polizei-beratung.de zur Verfügung.