Friedrichshafen-Ailingen Beste Stimmung beim Ailinger Dorffest

Ortsvorsteher Georg Schellinger gelingt der Fassanstich zum Auftakt des Ailinger Dorffestes nicht wie gewünscht. Das Dorffest endet am Montag mit einem Feierabendhock.

Mit dem Bieranstich ist das so eine Sache. Da hat schon so mancher sein Lehrgeld bezahlen müssen. Diese feuchtfröhliche Erfahrung hat Georg Schellinger bei seiner ersten Eröffnung des Ailinger Dorffestes als Ortsvorsteher gemacht. Ob es daran liegt, dass die Lederschürze zu eng und "noch auf Sandra Flucht eingestellt" gewesen ist? Für beste Stimmung im Festzelt ist jedenfalls schon am frühen Samstagabend gesorgt. Und auch Georg Schellinger nimmt's mit Humor: "Vielleicht sollten wir im kommenden Jahr auf Weizenbier umstellen. Da bin ich beim Einschenken stärker", sagt er gut gelaunt. Oder wäre doch eher ein "Trainingslager" angesagt? Auch seine Assistenten – Laura Bolz vom Musikverein und Marius Kebach von der TSG – haben natürlich den ein oder anderen witzigen Verbesserungsvorschlag parat.

Gut aufgelegte Festgäste, wohin man blickt. "Beim Ailinger Dorffest ist man einfach dabei", sagt Christian Kielhorn, der mit anderen TSG-Fußballern in die Rolle eines "Vinostand"-Verkäufers geschlüpft ist. "Eine Arbeit, die uns auch Spaß macht", ergänzt Michael Willauer. Wie wäre es mit einem Hugo, Lillet oder Rosato als Aperitif? Die "Ladies Laube" wird vom Musikverein betrieben. "Ailingen und das Dorffest gehören einfach zusammen. Und alle Vereine helfen mit", ist sich Pauline Schulz mit ihren Mithelferinnen einig.

Dass das Ailinger Dorffest in diesem Jahr zum 38. Mal gefeiert wird und damit genau gleich alt ist wie er, darüber freut sich natürlich auch Georg Schellinger, der mittlerweile seit fast genau einem Jahr als Ortsvorsteher im Amt ist. Aus kommunaler Sicht ist sein Blick schon jetzt auf einen "interessanten Herbst" gerichtet. "Eine wichtige Zeit, um Weichen zu stellen", sagt er und nennt etwa die Beratungen zum Doppelhaushalt 2018/2019 sowie die mit Spannung erwartete Eröffnung des Bildungshauses in Berg.

Auch wenn das Wetter am Sonntag nicht immer mitspielen will, so ist das kein Grund für Stimmungseintrübungen. Nach dem ökumenischen Gottesdienst am Morgen auf dem Rathausplatz spiele der Musikverein Ailingen zum Frühschoppen auf. Für Abwechslung ist weiter reichlich gesorgt – mit Kinderflohmarkt, Puppentheater, mit der Zirkus-AG der Grundschule Ailingen, Tanzvorführungen und jeder Menge zünftiger Musik. Drei fröhliche Tage rund ums Zelt auf dem Rathausplatz klingen am Montag mit einem Feierabendhock aus, der vom Musikverein Krumbach und den "Blechles Buaba" musikalisch gestaltet wird.